Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Silvia chiede a Michele di fermarsi, ma lui non la ascolta

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. La soap, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, punta ora di nuovo l'attenzione su Michele Saviani, impegnato con un'intervista a Paolo Siani. Anche se è molto stanco e Silvia vorrebbe che si riposasse un po', il giornalista non si ferma.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 22 settembre.

Dov'eravamo rimasti

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Alice ha lasciato Napoli, stufa delle tante tensioni familiari che si sono messe tra lei e Vinicio. Il ragazzo però, per quanto combattuto, alla fine ha preferito rimanere vicino a Gennaro: da quando lo ha chiamato e lui è tornato, i due sono sempre più affiatati. Ma a farne le spese è Vinicio, che sta sacrificando ciò che ha di più caro per i tranelli di Gennaro.

Anticipazioni 22 settembre: Silvia chiede a Michele di fermarsi, ma lui non la ascolta

Roberto Ferri

Gennaro continua a manipolare Vinicio, trascinandolo sempre più lontano dalla realtà. Marina, preoccupata per il ragazzo, cerca in tutti i modi di parlarci per farlo ragionare e aprirgli gli occhi: purtroppo però,non è facile scalfire l'influenza che il fratello ha su di lui.

Intanto, Roberto vive ore di grande ansia: la sua situazione resta complicata e aspetta con impazienza che vengano approvate misure che possano alleggerire la sua condizione restrittiva.

Guido

Passiamo ora a Guido, che vuole riconquistare Mariella e decide di farlo con un corteggiamento speciale. L'idea però si rivela più complicata del previsto e lo lascia spaesato. In suo soccorso arrivano Micaela e Samuel, pronti ad aiutarlo con una soluzione inaspettata. Silvia, invece, non può fare a meno di notare la stanchezza di Michele. Temendo che si stia sovraccaricando, lo invita a concedersi una pausa e a prendersi un po' di tempo per sé. Michele, però, non ne vuole sapere: è determinato a portare avanti un'intervista con Paolo Siani, un lavoro a cui tiene molto perché legato al ricordo dei quarant'anni dalla morte del fratello Giancarlo.