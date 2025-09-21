Un Posto al Sole, anticipazioni 22 settembre: Silvia chiede a Michele di fermarsi, ma lui non la ascolta

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. La soap, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, punta ora di nuovo l'attenzione su Michele Saviani, impegnato con un'intervista a Paolo Siani. Anche se è molto stanco e Silvia vorrebbe che si riposasse un po', il giornalista non si ferma.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 22 settembre.
Dov'eravamo rimasti
Alice ha lasciato Napoli, stufa delle tante tensioni familiari che si sono messe tra lei e Vinicio. Il ragazzo però, per quanto combattuto, alla fine ha preferito rimanere vicino a Gennaro: da quando lo ha chiamato e lui è tornato, i due sono sempre più affiatati. Ma a farne le spese è Vinicio, che sta sacrificando ciò che ha di più caro per i tranelli di Gennaro.
Anticipazioni 22 settembre: Silvia chiede a Michele di fermarsi, ma lui non la ascolta
Gennaro continua a manipolare Vinicio, trascinandolo sempre più lontano dalla realtà. Marina, preoccupata per il ragazzo, cerca in tutti i modi di parlarci per farlo ragionare e aprirgli gli occhi: purtroppo però,non è facile scalfire l'influenza che il fratello ha su di lui.
Intanto, Roberto vive ore di grande ansia: la sua situazione resta complicata e aspetta con impazienza che vengano approvate misure che possano alleggerire la sua condizione restrittiva.
Passiamo ora a Guido, che vuole riconquistare Mariella e decide di farlo con un corteggiamento speciale. L'idea però si rivela più complicata del previsto e lo lascia spaesato. In suo soccorso arrivano Micaela e Samuel, pronti ad aiutarlo con una soluzione inaspettata. Silvia, invece, non può fare a meno di notare la stanchezza di Michele. Temendo che si stia sovraccaricando, lo invita a concedersi una pausa e a prendersi un po' di tempo per sé. Michele, però, non ne vuole sapere: è determinato a portare avanti un'intervista con Paolo Siani, un lavoro a cui tiene molto perché legato al ricordo dei quarant'anni dalla morte del fratello Giancarlo.