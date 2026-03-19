Un Posto al Sole, anticipazioni 20 marzo: Grillo tormenta Damiano, Alberto non smette di pensare ad Anna

La settimana di Un Posto al Sole si conclude con Alberto tormentato dal pensiero di Anna e Damiano alle prese con Grillo, che continua come sempre a stargli col fiato sul collo. È quello che vedremo nell' episodio di venerdì 20 marzo, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Diego e Ida

Diego cerca di risolvere i problemi con Ida, ma è frustrato dalla sua fragilità emotiva e sospetta che lei voglia cambiare radicalmente vita. Intanto, in casa Ferri la situazione è tesa: Roberto, già in difficoltà con Cristina, deve gestire anche le insicurezze di Marina legate a Greta. Nel frattempo, Eduardo prova a comportarsi bene, ma Damiano potrebbe arrivare ai responsabili di un vecchio furto grazie a una nuova pista individuata nelle sue indagini.

Anticipazioni 20 marzo: Grillo tormenta Damiano, Alberto non smette di pensare ad Anna

Damiano Un posto al sole

Le cose con il suo superiore, non sono mai andate bene. Nonostante l'impegno che impiega nelle indagini, Grillo non smette di tormentare Damiano, provocandolo continuamente: Renda dovrà fare appello a tutta la sua forza per non cedere alla rabbia.

Intanto Eduardo, che sta cercando a sua volta di non ricadere in vecchie abitudini, si trova costretto ad affrontare una scelta tutt'altro che semplice.

Raffaele e Ornella guardano con preoccupazione alla crisi tra Ida e Diego, temendo che lui possa cercare altrove una via di fuga dai suoi problemi: è stato Raffaele ad incoraggiare il figlio a trasferirsi, dicendogli che sarebbe riuscito a risolvere la situazione con la compagna, ma ora sembra che la coppia sia davvero in crisi nera.

Alberto infine, preso dai sensi di colpa verso Gianluca, si sente sempre più in difficoltà: per quanto vorrebbe. l'avvocato Palladini non riesce a smettere di pensare ad Anna, la misteriosa ragazza che è riuscita a entrare nel cuore di padre e figlio.