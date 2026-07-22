Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta

Dopo i dubbi iniziali, Jimmy farà il primo incontro con lo psicologo, ma la seduta non avrà conseguenze solo su di lui; Marina intanto, continua a vedere con sospetto la vicinanza tra Roberto e Greta. Ma nell' episodio di giovedì 23 luglio ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio e Rossella, protagonisti delle puntate girate in Calabria il mese scorso.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Nunzio e di spalle Rossella

Ferito dalla scoperta fatta per caso, Nunzio affronta Rossella in un duro confronto proprio alla vigilia del suo intervento al congresso. Intanto, aumentano le tensioni tra Micaela, Niko e Manuela: Micaela vuole che il figlio vada a vivere con lei, e questa richiesta inaspettata ha lasciato tutti senza parole.

Rosa infine, cerca un difficile compromesso con Damiano per trovare una soluzione al desiderio di Manuel di rivedere lo zio Eduardo: nonostante il poliziotto non voglia, Rosa proverà comunque ad accontentare il ragazzino.

Anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta

Un posto al sole: una scena della serie Rai

A casa Ferri le cose non sono cambiate granché: Marina fatica ancora ad accettare la presenza di Greta accanto a Roberto, mentre Roberto è impegnato su altri fronti: decide infatti di provocare apertamente il suo rivale Stefano Mori. Intanto in Calabria, dopo aver assistito all'intervento di Rossella al convegno, Nunzio torna a parlare con lei della proposta del dottor Marquez: per lei si tratta di un passo molto importante, che potrebbe dare davvero una svolta alla sua carriera. Intanto Micaela, rientrata dalla visita dallo psicologo insieme a Jimmy, ne rimane molto colpita: la gemella infatti, si rende conto che non si tratta solo dei problemi del figlio, ma che anche lei si ritrova a fare i conti con le proprie fragilità.