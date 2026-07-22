Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta

Dopo i dubbi iniziali, Jimmy farà il primo incontro con lo psicologo, ma la seduta non avrà conseguenze solo su di lui; Marina intanto, continua a vedere con sospetto la vicinanza tra Roberto e Greta. Ma nell' episodio di giovedì 23 luglio ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio e Rossella, protagonisti delle puntate girate in Calabria il mese scorso.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.
Dov'eravamo rimasti
Ferito dalla scoperta fatta per caso, Nunzio affronta Rossella in un duro confronto proprio alla vigilia del suo intervento al congresso. Intanto, aumentano le tensioni tra Micaela, Niko e Manuela: Micaela vuole che il figlio vada a vivere con lei, e questa richiesta inaspettata ha lasciato tutti senza parole.
Rosa infine, cerca un difficile compromesso con Damiano per trovare una soluzione al desiderio di Manuel di rivedere lo zio Eduardo: nonostante il poliziotto non voglia, Rosa proverà comunque ad accontentare il ragazzino.
Anticipazioni 23 luglio: Marina stanca della vicinanza tra Roberto e Greta
A casa Ferri le cose non sono cambiate granché: Marina fatica ancora ad accettare la presenza di Greta accanto a Roberto, mentre Roberto è impegnato su altri fronti: decide infatti di provocare apertamente il suo rivale Stefano Mori. Intanto in Calabria, dopo aver assistito all'intervento di Rossella al convegno, Nunzio torna a parlare con lei della proposta del dottor Marquez: per lei si tratta di un passo molto importante, che potrebbe dare davvero una svolta alla sua carriera. Intanto Micaela, rientrata dalla visita dallo psicologo insieme a Jimmy, ne rimane molto colpita: la gemella infatti, si rende conto che non si tratta solo dei problemi del figlio, ma che anche lei si ritrova a fare i conti con le proprie fragilità.