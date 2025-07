Un Posto al Sole, anticipazioni 22 luglio: Michele sulle tracce di Assane senza paura

Nuovo episodio domani su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana.

Deciso a chiudere una volta per tutte la questione Assane, Michele tenterà il tutto per tutto. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di martedì 22 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Michele ha dovuto affrontare la morte di Agata, ma il dolore per la perdita dell'amica, gli ha dato nuova forza. Agata inoltre, gli è comparsa in sogno e gli ha indicato una via per cercare e trovare Assane; il giornalista è deciso a seguirla, perché stavolta è più deciso che mai a smascherare gli atti criminali di Gennaro Gagliotti.

Anticipazioni 22 luglio: Michele sulle tracce di Assane senza paura

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La malattia di Luca sta progredendo velocemente, tanto che Giulia ha installato delle telecamere in casa per poter seguire i suoi spostamenti. Stavolta però, nonostante la malattia che avanza, riuscirà a fronteggiare un'emergenza improvvisa, dimostrando di avere ancora grande competenza e di poter offrire ancora supporto a Giulia. Purtroppo però, anche se Giulia si sentirà improvvisamente sicura, presto dovrà fare i conti con la realtà: la sicurezza che Luca sembrava averle dato, purtroppo non solo era passeggera, ma si rivelerà illusoria.

Gennaro Gagliotti

Nel frattempo Gennaro Gagliotti, nel suo ruolo di amministratore delegato dei cantieri, si comporterà da padrone assoluto e coniugherà affari e piacere, senza tenere conto dei sentimenti della moglie Antonietta. Michele, incrollabile nelle sue convinzioni, vorrà dimostrare la teoria di Agata e per riuscirci, arriverà a a compiere un grosso azzardo. Il giornalista vorrà verificare se il corpo di Assane si trovi nel luogo che Agata gli ha rivelato in sogno, e per riuscirci, compirà un grosso azzardo che lo metterà in pericolo. Riuscirà Michele a trovare Assane e smascherare Gagliotti?