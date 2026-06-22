Un Posto al Sole, anticipazioni 23 giugno: la crisi tra Diego e Ida esplode

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole la soap che tiene compagnia al pubblico di Rai Tre da trent'anni. Nell' episodio di martedì 23 giugno esploderà la crisi tra Diego e Ida, mentre Manuela rimarrà sconvolta dalle parole della madre. Anche Silvia parlerà con Rossella, per poi confrontarsi con Michele.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento con la soap più longeva della nostra tv è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Dopo aver saputo da Serena cosa accadde tra Maurizio e Monica quando rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di affrontare la madre per conoscere come andarono le cose direttamente da lei. Intanto Diego trascorre una giornata con Ida e Joseph a Palazzo Palladini, ma continua a pensare a Lorenza. Michele, preoccupato per i ritmi di lavoro di Rossella, si confronta con la figlia: la discussione sul suo futuro professionale si fa accesa e mette la dottoressa in difficoltà.

Anticipazioni 23 giugno: la crisi tra Diego e Ida esplode

Diego

Manuela ha ascoltato molto attentamente Monica: la conversazione con la madre però, si rivela drammatica. Le rivelazioni su Maurizio infatti, addoloreranno molto la gemella e la getteranno nello sconforto.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, l'incontro tra Diego e Ida finirà male: quella che doveva essere una giornata di svago insieme alla compagna e al figlio, diventerà motivo di tensione tra Ida e Diego, il quale non fa che pensare a Lorenza. Per quanto Raffaele provi ad aiutare la coppia, i suoi sforzi si riveleranno vani.

Michele infine, ha avuto una conversazione importante con Rossella, così come anche Silvia. Dopo aver parlato con la figlia perciò, Silvia si confronterà con Michele per fargli capire che Rossella è molto concentrata sul suo futuro, più di quanto lui creda.