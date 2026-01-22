Un Posto al Sole, anticipazioni 23 gennaio: arriva la nuova cliente americana dei Cantieri

la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Whoopi Goldberg
Nell'universo di Un Posto al Sole inizia ad aleggiare la presenza di Eleonor Rice, il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg, che entrerà come guest star a tutti gli effetti la prossima settimana. Nell' episodio di venerdì 23 gennaio Roberto e Marina riporranno molte speranze nella nuova cliente americana che incontreranno brevemente: la speranza per la ripresa dei Cantieri.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà. L'appuntamento è, come sempre, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Con Gennaro Gagliotti in arresto e definitivamente fuori dai giochi, i Cantieri sono pronti alla ripresa. Marina è il nuovo amministratore delegato, mentre lei e Roberto iniziano a sperare in una nuova cliente che incontreranno a breve. Nel frattempo, continuano i problemi a casa di Rosa: Clara vuole trovare una nuova sistemazione per sé e la sua famiglia, mentre Rosa si accorge che Damiano non le sta proponendo la soluzione più comoda, e ovvia, per tutti. Se loro due convivessero infatti, Eduardo e Clara potrebbero rimanere nell'appartamento della Picariello senza affannarsi tanto. Come se non bastasse, Eduardo è intenzionato a procurarsi subito i soldi e penserà di farlo nel modo peggiore possibile.

Anticipazioni 23 gennaio: arriva la nuova cliente americana dei Cantieri

Marina e Roberto sono pronti a dare nuovo slancio ai Cantieri, e l'opportunità arriva con l'attesissimo incontro con Eleonor Rice, una misteriosa cliente americana. Nel frattempo, Eduardo insiste con Stella: dopo aver accettato di entrare nella banda, ora è impaziente di partecipare a un colpo per guadagnare denaro. Sabbiese però dovrà prima fare i conti con la prudenza e l'autorità dello zio Rino che, ancora, fatica a fidarsi dell'amico di Damiano.
Intanto, Guido e Mariella, loro malgrado, si ritrovano sempre più coinvolti nella faccenda del debito che lega Bice e Cotugno. Anche se Guido aveva messo in guardia Mariella sul conto di Bice, in realtà è servito a ben poco.