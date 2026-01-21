Un Posto al Sole, anticipazioni 22 gennaio: Clara cerca casa, Rosa ha dubbi su Damiano

Torna domani su Rai Tre la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Per la serie si tratta di una settimana molto importante: nel cast infatti, come già noto sin dalla presentazione dei palinsesti Rai, sta per arrivare Whoopi Goldberg. La star hollywoodiana farà il suo ingresso nel ruolo di un'acquirente americana dei Cantieri.

In attesa di vederla insieme agli inquilini di Palazzo Palladini, nell' episodio di giovedì 22 gennaio Rosa aiuterà Clara a trovare una nuova casa, mentre Eduardo continua a mettersi nei guai.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Clara

La convivenza tutti insieme a casa di Rosa si sta facendo sempre più complicata, perciò Clara ed Eduardo pensano di andare a vivere per conto proprio. Nel frattempo Sabbiese non ha mai smesso di frequentare Stella; anzi, ha deciso persino di entrare a far parte della banda.

Intanto, dopo l'arresto di Gennaro Gagliotti e la sua uscita dai giochi, ai Cantieri è tempo di nominare il nuovo amministratore delegato.

Anticipazioni 22 gennaio: Clara cerca casa, Rosa ha dubbi su Damiano

Rosa

Dopo aver trovato un accordo sulla nomina del nuovo amministratore delegato dei Cantieri, Roberto e Marina si preparano ad accogliere una cliente americana che attira subito il loro interesse.

Rosa invece, vuole aiutare Clara a trovare una casa per la sua famiglia: in realtà, la soluzione più comoda per tutti sarebbe a portata di mano, eppure sembra che Damiano stia fingendo di non capire. Ancora una volta, la Picariello si interrogherà sul compagno: che intenzioni ha davvero con lei? Come se non bastasse, Eduardo ha fretta di procurarsi soldi, e per ottenerli si appoggerà a Stella e al resto della banda.

Guido intanto, constatata la depressione post traumatica di Cotugno e mette in guardia Mariella sul conto di Bice: Guido infatti, la invita ad aprire gli occhi sull'amica.