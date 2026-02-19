Un Posto al Sole, anticipazioni 20 febbraio: Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partire

Per Eleanor è tempo di partire, ma non senza aver prima potuto vedere Ciro e Imma: supportata ancora una volta da Raffaele infatti, i tre potranno chiarirsi e riappacificarsi. A Palazzo Palladini inoltre ci sarà un ritorno: il rientro a casa di un personaggio che manca da parecchi giorni.

È quello che accadrà nell' episodio di venerdì 20 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Per Eleanor Price e il suo staff è arrivato il giorno di ripartire per New York: andarsene da Palazzo Palladini però, è più difficile del previsto. Inoltre, Eleanor rischia di lasciare l'Italia senza essersi chiarita con Imma e Ciro. Roberto e Marina intanto, sono preoccupati per Cristina: la ragazzina è traumatizzata per l'incidente, perciò la coppia dovrà farsi carico della sua delicata situazione psicologica. Gianluca infine, ormai innamorato di Anna, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Anticipazioni 20 febbraio: Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partire

Raffaele riesce a convincere Eleanor a fare pace con Imma e Ciro e, mentre la vicenda sembra chiudersi nel migliore dei modi, un arrivo inatteso interrompe i festeggiamenti. Si tratta di una persona con cui Raffaele dovrà ricucire il rapporto, dopo giorni di lontananza e la grande delusione che le ha dato.

Intanto le condizioni di Cristina migliorano: presto sarà dimessa e potrà lasciare l'ospedale per trasferirsi a Palazzo Palladini e continuare la convalescenza a casa del padre. Per la ragazzina, si tratterà di un periodo molto difficile, data la sua grande sofferenza.

Mariella e Salvatore infine, organizzano un incontro segreto con l'uomo scelto per Bice, decisi a valutarlo prima di presentarglielo ufficialmente. Ma, come spesso accade, qualcosa di imprevisto rischia di mandare all'aria tutti i loro piani.