Un Posto al Sole, anticipazioni 20 febbraio: Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partire

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Raffaele
NOTIZIA di 19/02/2026

Per Eleanor è tempo di partire, ma non senza aver prima potuto vedere Ciro e Imma: supportata ancora una volta da Raffaele infatti, i tre potranno chiarirsi e riappacificarsi. A Palazzo Palladini inoltre ci sarà un ritorno: il rientro a casa di un personaggio che manca da parecchi giorni.
È quello che accadrà nell' episodio di venerdì 20 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre*, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Per Eleanor Price e il suo staff è arrivato il giorno di ripartire per New York: andarsene da Palazzo Palladini però, è più difficile del previsto. Inoltre, Eleanor rischia di lasciare l'Italia senza essersi chiarita con Imma e Ciro. Roberto e Marina intanto, sono preoccupati per Cristina: la ragazzina è traumatizzata per l'incidente, perciò la coppia dovrà farsi carico della sua delicata situazione psicologica. Gianluca infine, ormai innamorato di Anna, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Anticipazioni 20 febbraio: Eleanor fa pace con Ciro e Imma prima di partire

Raffaele riesce a convincere Eleanor a fare pace con Imma e Ciro e, mentre la vicenda sembra chiudersi nel migliore dei modi, un arrivo inatteso interrompe i festeggiamenti. Si tratta di una persona con cui Raffaele dovrà ricucire il rapporto, dopo giorni di lontananza e la grande delusione che le ha dato.
Intanto le condizioni di Cristina migliorano: presto sarà dimessa e potrà lasciare l'ospedale per trasferirsi a Palazzo Palladini e continuare la convalescenza a casa del padre. Per la ragazzina, si tratterà di un periodo molto difficile, data la sua grande sofferenza.
Mariella e Salvatore infine, organizzano un incontro segreto con l'uomo scelto per Bice, decisi a valutarlo prima di presentarglielo ufficialmente. Ma, come spesso accade, qualcosa di imprevisto rischia di mandare all'aria tutti i loro piani.