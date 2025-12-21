Un Posto al Sole, anticipazioni 22 dicembre: Damiano indaga sui furti alla gioiellerie, Eduardo teme Stella

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

NOTIZIA di 21/12/2025

Anche per i protagonisti di Un Posto al Sole è la settimana di Natale. Nell' episodio di lunedì 22 dicembre, in onda alle 21.50 su Rai Tre, a Palazzo Palladini ci si organizza per i giorni di festa, tra regali e ultimi preparativi; Damiano intanto, indaga su alcune rapine nelle gioiellerie di Napoli.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Eugenio e Viola sono tornati insieme. I due si sono confrontati e hanno deciso di riprovarci: Viola lo ha anche comunicato a Ornella, rendendo ufficiale il ritorno in coppia.
Intanto Rossella, è amareggiata perché Riccardo non è stato nominato primario del reparto ospedaliero come, invece, si aspettavano entrambi.
Eduardo e Clara invece, si stanno allontanando sempre più: Eduardo infatti, sta portando avanti una relazione con Stella.

Damiano è impegnato a rintracciare i responsabili dei furti nelle gioiellerie: mentre il poliziotto porta avanti le sue indagini, Eduardo scopre che nei furti potrebbe essere coinvolta una persona che conosce molto bene. Si tratta di Stella, la sua amante: a questo punto Sabbiese capirà che la donna potrebbe costituire un pericolo e capirà di doversene allontanare.

Nel frattempo, con l'avvicinarsi del Natale, Otello si prepara a partire per Indica, mentre Raffaele inizia a realizzare che sarà il suo ultimo Natale da portiere a Palazzo Palladini. Ma non è ancora tempo di pensare a questo: Raffaele infatti, riceverà una notizia spiazzante che lo costringerà a rivedere la sua organizzazione per i giorni di festa. Andato a trovare il figlio Francesco e Ida insieme a Ornella, l'uomo si accorgerà che tra i due c'è aria di crisi, lasciandolo in preda ai dubbi per i prossimi giorni.
Guido infine, si metterà alla ricerca di un regalo per Lollo e, girando per vetrine, entrerà in un noto negozio di costruzioni-giocattolo.