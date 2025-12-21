Anche per i protagonisti di Un Posto al Sole è la settimana di Natale. Nell' episodio di lunedì 22 dicembre, in onda alle 21.50 su Rai Tre, a Palazzo Palladini ci si organizza per i giorni di festa, tra regali e ultimi preparativi; Damiano intanto, indaga su alcune rapine nelle gioiellerie di Napoli.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eugenio e Viola sono tornati insieme. I due si sono confrontati e hanno deciso di riprovarci: Viola lo ha anche comunicato a Ornella, rendendo ufficiale il ritorno in coppia.

Intanto Rossella, è amareggiata perché Riccardo non è stato nominato primario del reparto ospedaliero come, invece, si aspettavano entrambi.

Eduardo e Clara invece, si stanno allontanando sempre più: Eduardo infatti, sta portando avanti una relazione con Stella.

Un Posto al Sole, anticipazioni 22 dicembre: Damiano indaga sui furti alla gioiellerie, Eduardo teme Stella

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Damiano è impegnato a rintracciare i responsabili dei furti nelle gioiellerie: mentre il poliziotto porta avanti le sue indagini, Eduardo scopre che nei furti potrebbe essere coinvolta una persona che conosce molto bene. Si tratta di Stella, la sua amante: a questo punto Sabbiese capirà che la donna potrebbe costituire un pericolo e capirà di doversene allontanare.

Raffaele

Nel frattempo, con l'avvicinarsi del Natale, Otello si prepara a partire per Indica, mentre Raffaele inizia a realizzare che sarà il suo ultimo Natale da portiere a Palazzo Palladini. Ma non è ancora tempo di pensare a questo: Raffaele infatti, riceverà una notizia spiazzante che lo costringerà a rivedere la sua organizzazione per i giorni di festa. Andato a trovare il figlio Francesco e Ida insieme a Ornella, l'uomo si accorgerà che tra i due c'è aria di crisi, lasciandolo in preda ai dubbi per i prossimi giorni.

Guido infine, si metterà alla ricerca di un regalo per Lollo e, girando per vetrine, entrerà in un noto negozio di costruzioni-giocattolo.