Un Posto al Sole, anticipazioni 19 settembre: Alice lascia Napoli, Niko chiede aiuto a Raffaele

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 19 settembre Alice deciderà di andarsene da Napoli, mentre Vinicio sarà indeciso se seguirla o rimanere al fianco di Gennaro. Ora che i due fratelli sembrano andare d'accordo come mai prima, il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro, spinto da Vinicio, è tornato ai Cantieri per riprendersi il ruolo di amministratore delegato. Alice invece vorrebbe un futuro più sereno con Vinicio: per questo motivo, ha cercato di convincerlo a lasciarsi alle spalle la città e tutti i problemi che, negli ultimi tempi, hanno finito per influire sulla loro relazione. Nel frattempo, Guido, incoraggiato da Silvia, ha provato timidamente a riavvicinarsi a Mariella; Bice però continua a non fidarsi di lui, perciò ha deciso di proteggere l'amica dalle possibili delusioni che, ne è sicura, l'ex marito le causerà.

Anticipazioni 19 settembre: Alice lascia Napoli, Niko chiede aiuto a Raffaele

Raffaele

Alice prende finalmente la sua decisione: lasciare Napoli. La ragazza sembra ormai convinta che sia la scelta giusta per sé, anche se questo comporta voltare le spalle a legami importanti. Intanto, Vinicio si trova in una situazione difficile: da un lato vorrebbe seguire Alice, dall'altro non riesce a ignorare che suo fratello Gennaro, che sta attraversando un momento complicato ha bisogno della sua vicinanza.

Intanto, il rapporto tra Damiano e Viola continua a incrinarsi. I due sembrano sempre più distanti, incapaci di ritrovarsi come coppia. Nel frattempo, Niko si rende conto che Renato è ormai ossessionato da Marzia, l'intelligenza artificiale, e preoccupato per lui cerca l'aiuto di Raffaele, sperando che almeno lui riesca a riportarlo con i piedi per terra.