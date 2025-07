Un Posto al Sole, anticipazioni 21 luglio: Michele segue la pista di Agata per smascherare Gagliotti

Torna domani su Rai Tre alle 20.50 la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole. Nell' episodio di lunedì 21 luglio troveremo Michele sulle tracce di Assane, stavolta però seguendo l'ultima traccia che Agata gli ha lasciato.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

I Cantieri sono ancora in crisi: Roberto e Marina stanno cercando di arginare Gennaro Gagliotti, ma il compito è tutt'altro che semplice. Come se non bastasse, Roberto Ferri è stato appena querelato dall'avvocato Palladini perché, non riuscendo a controllare la rabbia, gli ha tirato un pugno.

Nel frattempo Eugenio ha scelto di operarsi a Milano anziché a Napoli e Viola ha deciso di seguirlo, perché non vuole che rimanga solo. Nonostante non siano più sposati infatti, Viola si sente in dovere di seguirlo.

Anticipazioni 21 luglio: Michele segue la pista di Agata

Damiano Un posto al sole

Michele Saviani è da sempre convinto che dietro la scomparsa di Assane e l'incidente di Agata ci fosse il terribile Gennaro Gagliotti. Ora che Agata è morta, il dolore per l'amica spingerà il giornalista ad impegnarsi ancora di più per scoprire la verità.

La sua amica inoltre, gli ha lasciato un messaggio in sogno: adesso Michele ha una nuova traccia da seguire, perciò il giornalista farà in modo penserà di fare in modo che la polizia segua la traccia indicata da Agata in sogno.

Nel frattempo Roberto e Marina vedono il prestigio dei Cantieri colare a picco: Gagliotti infatti, nuovo amministratore delegato, ha deciso che l'azienda debba cambiare business, indirizzandola verso una produzione non più di lusso.

Veniamo infine a Viola, la quale scoprirà con molta delusione come Damiano e i genitori abbiano accolto la sua decisione. L'intenzione di seguire Eugenio a Milano non è stata presa bene; Damiano in particolare, cercherà conforto in Raffaele, con cui si sfogherà mentre Giordano cercherà di far pace con Renato.