Un Posto al Sole, anticipazioni 22 giugno: Manuela affronta la madre, Diego pensa solo a Lorenza

Nuova settimana per gli inquilini di Palazzo Palladini e i loro familiari, i protagonisti di Un Posto al Sole. Nell' episodio di lunedì 22 giugno Manuela parlerà con la madre per scoprire la verità su lei e Maurizio; Diego intanto, è completamente distratto da Lorenza. Michele infine, avrà un'accesa discussione con Rossella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Jimmy non riesce a lasciarsi alle spalle l'umiliazione subita da Matteo in piscina, nonostante gli sforzi per reagire. Intanto Serena ha provato a convincere Manuela a non andare da Maurizio, dato che lei sa cos'era successo alla madre.

Al Vulcano intanto, Diego è ancora turbato dal bacio con Lorenza che, invece, sembra prendere la vicenda con leggerezza; al locale, sia Samuel che Nunzio non le credono.

Guido e Mariella, infine, stanno facendo i conti con l'ennesima crisi di autostima di Bice.

Anticipazioni 22 giugno: Manuela affronta la madre, Diego pensa solo a Lorenza

Ida

Dopo aver scoperto da Serena su quanto accadde anni prima tra Maurizio e Monica, quando quest'ultima rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di affrontare la madre per conoscere finalmente tutta la verità: invece di affidarsi alle parole della sorella però, vuole sentirlo proprio da Monica.

Nel frattempo, invitato da Raffaele, Diego trascorre una giornata a Palazzo Palladini insieme a Ida e al piccolo Joseph: anche cerca di concentrarsi sulla famiglia però, il pensiero di Lorenza continua a ronzargli in testa e gli impedisce di godersi il tempo trascorso insieme. Michele infine, preoccupato per i ritmi sempre più pesanti di Rossella, decide di parlare con lei: quando i due iniziano a confrontarsi, ne nasce un' accesa discussione sul futuro professionale della dottoressa che, messa davanti all'evidenza dei fatti, si sentirà in grande difficoltà durante la conversazione.