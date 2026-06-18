Un Posto al Sole, anticipazioni 19 giugno: Manuela vuole andare da Maurizio, Diego bacia Lorenza

Nuova puntata per Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di venerdì 19 giugno Diego sarà sconvolto dal bacio con Lorenza, verso cui ha provato attrazione dal primo momento; la situazione al Vulcano dunque si complica. Manuela intanto, vorrebbe rivedere Maurizio ma Serena prova a distoglierla dal suo obiettivo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Diego

Al Vulcano crescono i sospetti su Lorenza. Ma mentre Samuel e Nunzio mettono in dubbio la sua sincerità, Diego continua a difenderla a spada tratta, chiaramente attratto dalla bella cameriera nel periodo in cui è in crisi con Ida.

Intanto Angelo prepara il colpo a Palazzo Palladini dopo essere venuto in possesso una preziosa informazione: l'obiettivo è l'appartamento di Roberto e Marina. Bice infine, affronta una crisi di autostima che finirà per ripercuotersi su Filippo.

Anticipazioni 19 giugno: Manuela vuole andare da Maurizio, Diego bacia Lorenza

Manuela

Dopo aver subito i bulli, Jimmy aveva iniziato ad allenarsi per essere più forte. Ma quando è andato in piscina con Mina, si è ritrovato di nuovo ad affrontare Matteo; nonostante siano passati giorni, il ragazzino non ha dimenticato cosa è successo quel giorno, e fatica ancora a superare l'umiliazione. Intanto Manuela vorrebbe accompagnare Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma Serena cercherà di farle cambiare idea, alimentando i sospetti della sorella: perché vuole impedirle di vedere il padre?

Al Vulcano invece, Diego è scosso dal bacio scambiato con Lorenza; a differenza del collega però, la ragazza sembra vivere la situazione con tutt'altro spirito. Che abbiano ragione Samuel e Nunzio, che la ritengono una manipolatrice? Nel frattempo Guido e Mariella si ritroveranno alle prese con Bice che, come sempre, insiste a cercare conferme del proprio fascino da chiunque le capiti a tiro.