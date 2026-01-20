Un Posto al Sole, anticipazioni 21 gennaio: Clara e Rosa davanti a una scelta, Samuel vuole superare Nunzio

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre. La serie è la soap più longeva della nostra tv e com'è risaputo, quest'anno spegne ben 30 candeline e si prepara ad ospitare Whoopi Goldberg nel cast per alcuni episodi speciali. L'attrice americana sarà una misteriosa cliente dei Cantieri.

Intanto, prima che arrivi la Goldberg, nell' episodio di mercoledì 21 gennaio sarà il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Allo stesso tempo, vedremo Rosa e Clara rendersi conto che la convivenza sta diventando difficile.

Ecco dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Negli ultimi episodi

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Dopo aver saputo dell'accoltellamento di Antonietta e dell'arresto del fratello Gennaro, Vinicio è tornato a Napoli insieme a Chiara. Il ragazzo ha intenzione di sostituire il fratello, mentre Marina e Roberto si accorgono che le cose non stanno andando come si aspettavano: la coppia infatti, pensava che una volta fuori Gennaro, riappropriarsi del controllo sui Cantieri sarebbe stato più semplice.

Anticipazioni 21 gennaio: Clara e Rosa davanti a una scelta, Samuel vuole superare Nunzio

Clara

È arrivato il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri e il nome proposto coglierà tutti di sorpresa. Intanto, la convivenza a casa di Rosa comincia a diventare sempre più complicata e per Clara e la sua famiglia è arrivato il momento di prendere una decisione importante.

Samuel

Nel frattempo Samuel è deciso a recuperare terreno su Nunzio, di cui è gelosissimo: non solo per il ruolo da volto del Vulcano, ma anche per gli apprezzamenti che gli riserva Micaela. Samuel perciò, userà tutte le armi a disposizione per superare Nunzio nelle preferenze di Micaela. Ma Samuel non è solo, perché anche un'altra persona soffre questa impennata di popolarità dello chef: si tratta di Rossella, a cui il successo social del fidanzato non va per niente giù. La dottoressa non fa niente per nasconderlo, tanto che i due hanno già discusso per questo motivo.