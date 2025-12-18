Un Posto al Sole, anticipazioni 19 dicembre: Eugenio e Viola tornano insieme

Nuovo appuntamento su Rai Tre alle 20.50 con la soap più longeva della nostra tv, Un Posto al Sole. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nell' episodio di venerdì 19 dicembre Viola ed Eugenio torneranno ufficialmente ad essere una coppia: Viola infatti, lo annuncerà alla madre.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Eugenio

Viola ed Eugenio sono riusciti a chiarirsi, aprendo così una nuova fase della loro relazione. Intanto, per una Viola che si riavvicina all'ex marito, anche Damiano sembra aver ritrovato il feeling con Rosa; i due sono stati insieme alla recita di Manuel, apparendo affiatati come un tempo.

Nel frattempo, la situazione tra Clara ed Eduardo resta complicata: in un momento di forte frustrazione, Sabbiese ha tradito la compagna con Stella, e ora sembra non riuscire a interrompere questa relazione parallela. Non sapendo che il fratello vede anche un'altra donna, Rosa ha provato a riconciliare la coppia.

In ospedale, infine, Riccardo potrebbe diventare il nuovo primario.

Anticipazioni 19 dicembre: Eugenio e Viola di nuovo insieme

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Nonostante entrambi si mostrino disinvolti a parole, il legame tra Eduardo e Stella diventa sempre più intenso: la ragazza però, custodisce un segreto importante.

Viola è stata al fianco di Eugenio durante l'estate, quando aveva avuto seri problemi di salute, e lo aveva seguito a Milano. È in quel momento, già in crisi con Damiano, la Bruni ha capito di provare ancora qualcosa verso l'ex marito, verso cui provava anche dei sensi di colpa.

Ornella

Ora i due si sono presi del tempo, si sono confrontati e hanno deciso di tornare insieme: Viola dunque, ufficializzerà il tutto comunicando a Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di darsi un'altra possibilità.

Intanto Rossella, è amareggiata perché Riccardo non è stato nominato primario del reparto ospedaliero come, invece, si aspettavano entrambi.