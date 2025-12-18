Un Posto al Sole, anticipazioni 19 dicembre: Eugenio e Viola tornano insieme

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Nuovo appuntamento su Rai Tre alle 20.50 con la soap più longeva della nostra tv, Un Posto al Sole. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nell' episodio di venerdì 19 dicembre Viola ed Eugenio torneranno ufficialmente ad essere una coppia: Viola infatti, lo annuncerà alla madre.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Viola ed Eugenio sono riusciti a chiarirsi, aprendo così una nuova fase della loro relazione. Intanto, per una Viola che si riavvicina all'ex marito, anche Damiano sembra aver ritrovato il feeling con Rosa; i due sono stati insieme alla recita di Manuel, apparendo affiatati come un tempo.
Nel frattempo, la situazione tra Clara ed Eduardo resta complicata: in un momento di forte frustrazione, Sabbiese ha tradito la compagna con Stella, e ora sembra non riuscire a interrompere questa relazione parallela. Non sapendo che il fratello vede anche un'altra donna, Rosa ha provato a riconciliare la coppia.
In ospedale, infine, Riccardo potrebbe diventare il nuovo primario.

Anticipazioni 19 dicembre: Eugenio e Viola di nuovo insieme

Nonostante entrambi si mostrino disinvolti a parole, il legame tra Eduardo e Stella diventa sempre più intenso: la ragazza però, custodisce un segreto importante.
Viola è stata al fianco di Eugenio durante l'estate, quando aveva avuto seri problemi di salute, e lo aveva seguito a Milano. È in quel momento, già in crisi con Damiano, la Bruni ha capito di provare ancora qualcosa verso l'ex marito, verso cui provava anche dei sensi di colpa.

Ora i due si sono presi del tempo, si sono confrontati e hanno deciso di tornare insieme: Viola dunque, ufficializzerà il tutto comunicando a Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di darsi un'altra possibilità.
Intanto Rossella, è amareggiata perché Riccardo non è stato nominato primario del reparto ospedaliero come, invece, si aspettavano entrambi.