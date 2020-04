Un posto al sole anticipazioni 22 aprile 2020: Greta se la prende con Marina

Un posto al sole torna mercoledì 22 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni ci riportano nel bel mezzo dello strano triangolo di Greta, Marina e Roberto Ferri.

Greta, continuamente provocata da Roberto - che neanche le nasconde i suoi tradimenti - se la prende con Marina. Serena intanto, pensando che Filippo sia fidanzato con Viola, decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Niko ha superato l'esame di diritto privato e ha fatto felice Renato. Il ragazzo però ha in mente qualcosa, un progetto, che suo padre potrebbe non gradire affatto.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 22 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

