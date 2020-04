Un posto al sole anticipazioni 21 aprile 2020: Greta affronta Roberto Ferri

Un posto al sole torna martedì 21 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni ci riportano nel bel mezzo della guerra tra Greta e Roberto Ferri.

Roberto continua ad assestare colpi bassi a Greta e prova a colpirla anche sul lavoro ma la donna non è disposta a soccombere e decide di affrontare Ferri. Filippo riceve una visita inaspettata da una persona che sembra voler occupare casa sua, scombinando tutti gli equilibri. Andrea invece è entrato in una realtà molto più piacevole del suo sogno e si gode il ritorno di Arianna, che non sarà però duraturo.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per martedì 21 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.