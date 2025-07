Un Posto al Sole, anticipazioni 18 luglio: Alberto Palladini querela Roberto Ferri

Ultimo appuntamento della settimana su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di venerdì 18 luglio vedremo Elena cercare di aiutare Roberto, mentre Viola dovrà comunicare a Damiano la decisione appena presa. Scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Roberto e Marina si trovano a dover fronteggiare l'arroganza di Gennaro Gagliotti, mentre Michele è sulle sue tracce perché è convinto che l'uomo sia responsabile sia della sparizione di Assane che dell'incidente di Agata.

La situazione ai Cantieri è talmente tesa che Roberto, davanti ad una battuta infelice di Alberto Palladini, ha reagito nel modo più sbagliato possibile. Marina ha subito tenuto che ci sarebbero state ripercussioni, e infatti avrà presto ragione.

Anticipazioni 18 luglio: Alberto Palladini querela Roberto Ferri

Alberto

In un momento di rabbia, Roberto ha tirato un pugno ad Alberto. Proprio come temeva Marina, la reazione dell'avvocato non ha tardato ad arrivare: Roberto infatti, si vedrà recapitare una querela e, visto come già stanno le cose ai Cantieri, la querela non fa che peggiorare la sua situazione. A questo punto, Elena sarà molto preoccupata e cercherà di fare qualcosa per aiutare la sua famiglia. Nel tentativo di aiutare Roberto, Elena si rivolgerà a Filippo e lo pregherà di stare vicino al padre in questo momento tanto difficile. Filippo però, è ancora arrabbiato con Roberto: del resto, i due hanno spesso discusso a causa di Gennaro Gagliotti. Intanto Viola ha deciso di seguire Eugenio a Milano, per non lasciarlo solo durante l'operazione che dovrà affrontare. Se le personae vicine a lei non si aspettano questa decisione, ancora meno Damiano: come reagirà Renda? Il poliziotto interpreterà questa decisione come un riavvicinamento tra Viola e l'ex marito? La coppia era in procinto di partire per le vacanze; la scelta della professoressa rimette tutto in gioco.