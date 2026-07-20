Un Posto al Sole, anticipazioni 21 luglio: Micaela vuole Jimmy con sé

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap che accompagna il pubblico italiano da trent'anni: Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 20 luglio Niko e Manuela saranno alle prese con l'ennesima uscita di Micaela, che stavolta ha un desiderio che sconvolgerà gli equilibri della famiglia. Intanto, per Rossella si profila all'orizzonte una nuova opportunità professionale. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Micaela, dopo aver scoperto da Jimmy che Niko e Manuela vogliono affidarlo a uno psicologo, decide di agire di propria iniziativa: la gemella fa una proposta molto importate ai due, lasciando entrambi senza parole. Intanto Alberto continua a sperare di ricucire il rapporto con Gianluca, ancora profondamente ferito dalla relazione tra il padre e Anna, che a sua volta affronta un delicato confronto con la madre.

Rossella e Nunzio infine, sono partiti per il congresso in Calabri; Michele spera che Rossella accetti l'opportunità di proseguire la sua specializzazione all'estero.

Anticipazioni 21 luglio: Micaela vuole Jimmy con sé

Nunzio

Niko e Manuela sono andati in crisi dopo che Micaela, venuta a sapere delle difficoltà che sta affrontando il ragazzino, ha espresso il desiderio di portare Jimmy a vivere con lei: presi completamente alla sprovvista, dopo aver quasi convinto Jimmy a rivolgersi a uno psicologo, Niko e Manuela sperano che le parole di Micaela siano state dettate solo dall'impulso. In Calabria per accompagnare Rossella, Nunzio si gode qualche giorno di relax, mentre Rossella si ritrova davanti a un'occasione professionale che potrebbe rivelarsi troppo importante per lasciarsela sfuggire.

Veniamo infine a Massaro e Bice: la crisi tra i due sembra riaccendere le speranze di Cotugno, deciso a tentare nuovamente la conquista.