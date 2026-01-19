Un Posto al Sole, anticipazioni 20 gennaio: Vinicio al posto di Gennaro, Samuel sfida Nunzio

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap italiana più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Proprio in questa settimana, arriverà la guest star che onorerà i trent'anni della serie: Whoopi Goldberg, che vedremo nella puntata di venerdì 23 gennaio. In attesa di conoscere la nuova cliente americana dei Cantieri, nell' episodio di martedì 20 gennaio Vinicio sostituirà Gennaro ai Cantieri, mentre Raffaele è sempre più preoccupato per la sua relazione con Ornella.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Dopo la denuncia di Antonietta in radio, Gennaro Gagliotti si è vendicato: prima è andato a casa sua per convincerla a smentire le sue stesse parole, poi l'ha quasi uccisa ed è scappato, lasciando la donna in una pozza di sangue. Dopo essere stato in fuga per un po', alla fine è stato arrestato nelle campagne dell'agro aversano con l'accusa di tentato omicidio.

Nel frattempo, la vita degli altri protagonisti va avanti: Roberto e Marina decidono il da farsi riguardo i Cantieri, Ornella è partita da sola per il suo viaggio, Samuel si è ingelosito per il successo social di Nunzio.

Anticipazioni 19 gennaio: Vinicio al posto di Gennaro, Samuel sfida Nunzio

Giulia Poggi

Visti gli ultimi eventi, spetta ora a Vinicio sostituire Gennaro. Tornato appena possibile da Londra insieme a Chiara, sembra ora che il futuro dei Cantieri sia nelle sue mani: Chiara infatti, appare meno disponibile del previsto ad assecondare Roberto e Marina, e Vinicio dovrà imporre la propria volontà.

Nel frattempo Giulia e Luca si preparano alla partenza per la Sicilia, mentre Raffaele sembra sempre più provato dalla distanza, non solo fisica, che si è creata con Ornella.

Al Vulcano invece, la fama che Nunzio sta acquistando sui social innervosisce Rossella: nonostante le avesse promesso basta coi video, dopo il litigio con Samuel ha fatto l'esatto opposto. A sua volta Samuel cerca di recuperare il proprio ruolo di volto social del Vulcano.