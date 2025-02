Un Posto al Sole anticipazioni 20 febbraio: Alice fa una scoperta sconvolgente

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai 3. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, la serie ci tiene davanti allo schermo dal 1996. Nell'episodio di domani,giovedì 20 febbraio, troveremo Niko alle prese con le conseguenze della sua decisione: è infatti pronto a rimanere a Palazzo Palladini, anziché trasferirsi da Valeria e dovrà comunicarlo al piccolo Jimmy. Roberto intanto, sarà sempre più preoccupato per le conseguenze del danno d'immagine ai cantieri. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

Jimmy

Nell'episodio precedente avevamo trovato Niko tornare sui suoi passi riguardo il trasferimento da Valeria. Se in un primo momento il piccolo Jimmy non voleva, sembrava ormai essersi arreso all'idea; l'intervento di Micaela però, e il litigio con Niko, avevano lasciato il Poggi turbato. Al punto da crollare davanti alla madre Giulia, che gli aveva consigliato di seguire il cuore senza lasciarsi condizionare; Niko infatti, le aveva confidato che la relazione con Valeria era diventata pesante.

Anticipazioni 20 febbraio: Roberto sotto pressione, Alice fa una scoperta sconvolgente

MIchele

Niko ha perciò preso la sue decisione: rimarrà a Palazzo Palladini. Ora però, oltre a dirlo al suo figlio, dovrà comunicarlo a Valeria. Intanto Roberto affronta le conseguenze dell'incidente dello yacht, che ha causato un enorme danno d'immagine ai Cantieri. Lo scandalo ha messo l'azienda in difficoltà, perciò lui e sua moglie cercano di evitare che l'azienda fallisca. Anche Gennaro Gagliotti si sente sotto pressione, e cercherà di capire chi sta indagando su di lui: sa infatti che in azienda c'è una talpa che lo sta tenendo d'occhio. Michele dal canto suo, porterà avanti la sua inchiesta, ma sono in arrivo guai. Non solo perché Gennaro Gagliotti è intenzionato a scovare chi lo sta tradendo, ma anche perché Alice farà una scoperta sconvolgente. La Pergolesi capirà che è proprio Saviani la persona che sta indagando sull'azienda del fratello di Vinicio. Alice si troverà quidi in grande difficoltà e non saprà come comportarsi. Intanto Mariella sarà sempre più vicina a Mimmo, a cui ha dato un'altra possibilità.