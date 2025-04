Un Posto al Sole, anticipazioni 21 aprile: Guido nostalgico e Mariella in preda ai dubbi

Un Posto al Sole torna domani, lunedì 21 aprile, alle 20.50 su Rai Tre. Anche per i protagonisti della soap è Pasquetta, come ben sanno Mimmo e Mariella che stanno per trascorrerla insieme. Finalmente Mariella è pronta a voltare pagina, ma non sarà facile come sembra.

Vediamo allora cosa succederà in questo episodio festivo.

Nell'ultimo episodio

Niko

Nella puntata di venerdì 18 aprile abbiamo visto Niko decidersi a partire per Torino. Il ragazzo infatti, ha capito di aver commesso un grave errore lasciando partire Manuela, perciò adesso ha deciso che prenderà in mano la situazione. Nel frattempo inoltre, il comportamento di Valeria gli ha fatto vedere molte cose sotto una nuova prospettiva.

Mariella e Mimmo hanno progettato di passare del tempo insieme a Pasquetta: andranno in un agriturismo.

Anticipazioni 21 aprile: Guido nostalgico e Mariella in preda ai dubbi

Mariella

È Pasquetta: Mariella e Mimmo partono per trascorrere due giorni in un agriturismo, mentre Lollo rimarrà a casa con il papà. Guido la prenderà tutt'altro che bene: il vigile infatti, si scoprirà nostalgico. Non è la prima volta che sembra riavvicinarsi all'ex moglie, ma sicuramente la lontananza di Claudia non lo aiuta.

Dal canto suo, anche Mariella sembrerà titubante: era convinta di essere pronta a voltare pagina, ma il soggiorno nell'agriturismo non andrà come previsto.

Serena

Nel frattempo, preoccupata per Manuela, Serena raggiungerà le gemelle a Torino: Micaela vorrebbe che la sorella riuscisse a cavarsela da sola, ma Serena non è dello stesso avviso.

A Napoli Jimmy è ancora arrabbiato col papà, mentre Niko avrà un nuovo confronto con Valeria: la ragazza non si rassegna all'idea di perderlo e non ha nessuna intenzione di rinunciare.

Qualcuno infine, approfitterà dell'apprensione di Renato per giocargli un brutto tiro.