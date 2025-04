Un Posto al Sole, anticipazioni 18 aprile: Niko vuole raggiungere Manuela

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai Tre alle 20.50. Mentre Mariella organizza la Psquetta insieme a Mimmo, Guido sembra tutt'altro che felice. Ecco cosa accadrà nell'episodio in onda domani, venerdì 18 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela e Micaela si sono trasferite a Torino; Jimmy si è ritrovato con la mamma e zia lontane, e ora ne soffre molto. Allo stesso modo, anche Niko sente terribilmente la mancanza delle gemelle: in particolare di Manuela, di cui sentirà particolarmente la mancanza. Specie ora che Valeria ha rivelato il suo vero volto, Niko ha realizzato di provare dei sentimenti molto profondi per Manuela.

Nel frattempo Vinicio attraversa un brutto periodo, in una situazione familiare particolarmente complicata: Alice però è al suo fianco, pronta ad ascoltarlo e a rallegrarlo nei momenti più difficili. Luca infine, turbato dal vedere Michele Saviani dipendere dalla moglie, ha deciso che troverà una soluzione per non costringere Giulia ad una vita in cui debba accudirlo in ogni momento.

Anticipazioni 18 aprile: Niko vuole raggiungere Manuela

Mimmo e Mariella

Niko ha capito di aver fatto un grosso errore a lasciar partire Manuela. Ora la ragazza è a Torino, e lui ha guardato in faccia i propri sentimenti proprio ora che è a chilometri di distanza. Ma a questo punto, il giovane avvocato non è disposto a perdere altro tempo: è pronto a raggiungere la città piemontese e ad aprirsi. Intanto Luca maturerà ancora di più la sua decisione: sempre più convinto di non voler essere un peso per Giulia, temendo per le sue condizioni quando la malattia progredirà, vorrà prendere dei provvedimenti. Luca è terrorizzato dal momento in cui non potrà più prendersi cura di se stesso.

Mariella intanto, si preparerà a trascorrere la Pasquetta insieme a Mimmo; Guido però, non ne sarà affatto contento. Che sia l'assenza di Claudia ad innervosirlo, oppure c'è dell'altro?