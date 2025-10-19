Un Posto al Sole, anticipazioni 20 ottobre: Nunzio geloso di Rossella e Riccardo

Nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di lunedì 20 ottobre Rosa sarà ancora combattuta tra Damino e Pino, nonostante ormai sembrerebbe aver capito da che parte va il suo cuore. Ma c'è anche un'altra coppia al centro dell'episodio, quella composta da Nunzio e Rossella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Da quando Damiano, in piena crisi con Viola, l'ha baciata, per Rosa è iniziato un periodo di grandissimi dubbi. Quel bacio infatti, ha riacceso un sentimento che la ragazza pensava appartenesse ormai al passato; Pino però, non si è arreso alla fine della loro relazione e ha organizzato una sorpresa per lei.

Nel frattempo, anche la relazione di Damiano e Viola è naufragata: i problemi erano già iniziati quando il poliziotto aveva chiesto alla compagna di andare a vivere insieme e lei aveva rifiutato. La situazione era poi peggiorata quando Eugenio, l'ex marito della professoressa, si è dovuto sottoporre a un delicato intervento a Milano e Viola ha deciso di stargli vicino durante l'intero percorso di guarigione.

Anticipazioni 20 ottobre: Nunzio geloso di Rossella e Riccardo

Rosa

Rosa ha ceduto alla passione con Damiano e ora deve capire cosa fare: seguire il cuore con Damiano, come ha già fatto, oppure scegliere la stabilità con Pino, che la fa sempre sentire sicura al suo fianco? Mentre la Picariello è presa da questi pensieri, nel frattempo si avvicina il processo del fratello Eduardo. Intanto, un successo sul lavoro riaccende l'intesa tra Riccardo e Rossella, riavvicinandoli: Nunzio se ne accorge e non riesce a fare a meno di essere geloso.

Veniamo infine ad Alfredo. Spinto dal rimorso e dal sincero affetto che prova per Cotugno, l'uomo decide di tornare a casa del barone, ma non sa che sta per accadere qualcosa di imprevedibile.