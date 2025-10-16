Un Posto al Sole, anticipazioni 17 ottobre: Rosa prende una decisione tra Pino e Damiano

Ultimo appuntamento della settimana, domani su Rai Tre con Un Posto al Sole. La soap più longeva della tv italiana torna come sempre alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di venerdì 17 ottobre Rosa sarà molto vicina a prendere una decisione: Pino o Damiano? Di chi è davvero innamorata la ragazza, dell'ex amico oppure del papà di suo figlio? Anche Damiano al momento è in crisi amorosa, dato che anche la sua relazione con Viola è arrivata al capolinea..

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Pino

Tra Rosa e Pino sembrava finita, ma Pino non ha alcuna intenzione di rinunciare alla loro storia. Il postino ha perciò organizzato una sorpresa per lei, nella speranza di riconquistarla e tornare ad essere una coppia. Allo stesso tempo, anche Damiano non accetta la fine della relazione con Viola e questo lo rende molto nervoso.

Mariella invece, per poter avere ancora fiducia in Guido, ha chiesto a Claudia di interrompere ogni rapporto con lui: da quando infatti l'Altieri li ha visti insieme al Vulcano, è crollata in una spirale di paure e incertezze.

Anticipazioni 17 ottobre: Rosa prende una decisione tra Pino e Damiano

Rosa

Dopo i tanti dubbi degli ultimi tempi, Rosa sembra pronta a lasciarsi guidare dal cuore nella scelta tra Pino e Damiano. Il bacio che Damiano le aveva dato prima di partire per le vacanze infatti, l'aveva lasciata in uno stato di grande confusione che, unita ai problemi con Pino, non hanno fatto che peggiorare la situazione.

Intanto Alberto sembra che non si renda realmente conto dei problemi di Gianluca: il ragazzo ha sviluppato una seria dipendenza dall'alcol, ma il padre non ha capito la gravità.

Nel frattempo Giulia, dopo che Rosa se n'è andata, ha paura di lasciare solo Luca a casa e decide di chiedere aiuto a Renato. Alfredo infine, continua a nascondersi da Cotugno.