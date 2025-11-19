Un Posto al Sole, anticipazioni 20 novembre: Rosa inizia a fidarsi di Damiano, Espedito da Gennaro

Anche domani, tornano i protagonisti di Un Posto al Sole. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 21.10 con gli inquilini di Palazzo Palladini.

Nell' episodio di giovedì 20 novembre troveremo Espedito faccia a faccia con Gennaro, mentre continua il riavvicinamento tra Rosa e Damiano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Damiano ha rischiato il tutto e per tutto per dimostrare l'innocenza di Eduardo. Ma se come poliziotto ha dimostrato di avere le idee molto chiare, non si può dire altrettanto da un punto di vista sentimentale: per questo motivo, Clara gli ha intimato di essere chiaro con Rosa. I due sono poi usciti a cena, e la Picariello ha dimostrato di essere molto insicura a riguardo.

Anticipazioni 20 novembre: Rosa inizia a fidarsi di Damiano, Espedito da Gennaro

Castrese

Castrese ha deciso di riprendersi il marchio che Gennaro Galiotti gli ha sottratto; dopo aver parlato col padre, nonostante l'incontro fosse andato male, ora Espedito sta cercando proprio di ottenere la stessa cosa. Castrese è molto preoccupato, dato che Espedito si è deciso ad affrontare Gennaro per salvare l'azienda di famiglia.

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Vinicio, intanto, soffre sempre di più: se in un primo momento è stato la spalla del fratello Gennaro, in seguito i sensi di colpa lo hanno fatto ricadere nella tossicodipendenza. Ora sembra incapace di tirarsi fuori dal buco nero in cui è sprofondato, cosa che lo rende molto vulnerabile e possibile leva di Roberto e Marina per riconquistare il controllo dei Cantieri. Veniamo infine a Rosa e Damiano. I due si sono visti per parlare con calma e ora, nonostante le sue difficoltà a fidarsi, Rosa sembra convincersi che Damiano sta facendo sul serio con lei.

Micaela infine, è ancora in piena crisi: la ragazza continua a essere spenta e apatica. Per tirarla su, stavolta arriverà qualcuno in grado di scuoterla.