Un Posto al Sole, anticipazioni 20 novembre: Rosa inizia a fidarsi di Damiano, Espedito da Gennaro

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

NOTIZIA di 19/11/2025

Anche domani, tornano i protagonisti di Un Posto al Sole. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 21.10 con gli inquilini di Palazzo Palladini.
Nell' episodio di giovedì 20 novembre troveremo Espedito faccia a faccia con Gennaro, mentre continua il riavvicinamento tra Rosa e Damiano.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Damiano ha rischiato il tutto e per tutto per dimostrare l'innocenza di Eduardo. Ma se come poliziotto ha dimostrato di avere le idee molto chiare, non si può dire altrettanto da un punto di vista sentimentale: per questo motivo, Clara gli ha intimato di essere chiaro con Rosa. I due sono poi usciti a cena, e la Picariello ha dimostrato di essere molto insicura a riguardo.

Anticipazioni 20 novembre: Rosa inizia a fidarsi di Damiano, Espedito da Gennaro

Castrese ha deciso di riprendersi il marchio che Gennaro Galiotti gli ha sottratto; dopo aver parlato col padre, nonostante l'incontro fosse andato male, ora Espedito sta cercando proprio di ottenere la stessa cosa. Castrese è molto preoccupato, dato che Espedito si è deciso ad affrontare Gennaro per salvare l'azienda di famiglia.

Vinicio, intanto, soffre sempre di più: se in un primo momento è stato la spalla del fratello Gennaro, in seguito i sensi di colpa lo hanno fatto ricadere nella tossicodipendenza. Ora sembra incapace di tirarsi fuori dal buco nero in cui è sprofondato, cosa che lo rende molto vulnerabile e possibile leva di Roberto e Marina per riconquistare il controllo dei Cantieri. Veniamo infine a Rosa e Damiano. I due si sono visti per parlare con calma e ora, nonostante le sue difficoltà a fidarsi, Rosa sembra convincersi che Damiano sta facendo sul serio con lei.
Micaela infine, è ancora in piena crisi: la ragazza continua a essere spenta e apatica. Per tirarla su, stavolta arriverà qualcuno in grado di scuoterla.