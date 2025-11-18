Un Posto al Sole, anticipazioni 19 novembre: Clara affronta Damiano, Rosa in balia dei dubbi

Anche domani su Rai Tre torna Un Posto al Sole; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 19 novembre Clara farà un discorso molto chiaro a Damiano che, se da un lato si sta impegnando tantissimo per Eduardo, dall'altro sta confondendo Rosa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Incoraggiato da Otello, Raffaele sta pensando di lasciare il portierato. Questa sua scelta, al momento ancora un'ipotesi, è stata accolta tutt'altro che bene da Renato.

Eduardo e Damiano invece, hanno messo a repentaglio persino la propria vita, pur di scoprire il responsabile dell'aggressione a Peppe Caputo. A beneficiare delle loro indagini però è stato Grillo: è sul superiore di Renda infatti, che è ricaduto il merito dell'operazione.

Anticipazioni 19 novembre: Clara affronta Damiano, Rosa in balia dei dubbi

Clara

Damiano si sta dimostrando coraggiosissimo come poliziotto, ma assolutamente indeciso dal punto di vista sentimentale. Se n'è accorta subito Clara, che vorrà parlare con lui: Clara gli dirà di non illudere Rosa, a meno che non sia davvero convinto delle proprie intenzioni. La moglie di Eduardo quindi, lo inviterà a fare chiarezza su ciò che prova, anziché continuare a confondere la sua amica.

Proprio per questo motivo, Damiano chiederà alla sua ex di passare una serata insieme per parlare più liberamente e provare a capire quali sono i sentimenti l'uno per l'altra. Proprio la cena però, metterà a nudo le tante insicurezze di Rosa.

Intanto Eduardo, fugati i sospetti per l'aggressione a Peppe Caputo, s'imbatterà un'altra volta nell'enigmatica Stella. si tratta delle stessa persona che gli ha dato le informazioni che lo hanno messo sulla pista giusta.

Renato

Renato invece, continua a mostrarsi risentito verso Raffaele, il quale è ancora in balia dell'indecisione: cosa farà, rimarrà oppure comunicherà ufficialmente a Otello la sua decisione di non essere più amministratore?