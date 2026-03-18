Un Posto al Sole, anticipazioni 19 marzo: Damiano trova un indizio per stanare la banda di Stella

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Damiano
NOTIZIA di 18/03/2026

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv: si tratta di Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 19 marzo Roberto Ferri sarà ancora alle prese con la delicata situazione tra lui, Cristina e Greta; intanto, Ferri dovrà anche rassicurare Marina. Mentre continuano i problemi per Diego e Ida, Eduardo cerca di stare tranquillo, ma per lui potrebbero esserci guai in arrivo.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri
Roberto Ferri

Ferri è confuso dal comportamento di Greta, che non vuole Cristina in casa, e decide di confrontarsi con lei per capirne i motivi. Intanto, la convivenza tra lui e Cristina a Palazzo Palladini è segnata da continui litigi. Anche Raffaele e Ornella sono ancora in difficoltà come coppia e si trovano coinvolti nei problemi di Ida e Diego, anche loro in crisi. Nel frattempo si avvicina il matrimonio di Manuela, mentre Maurizio continua a interessarsi alle sorelle nascondendo la sua vera identità, che potrebbe presto venire alla luce.

Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto affronta Greta, Maurizio nasconde ancora la sua identità Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto affronta Greta, Maurizio nasconde ancora la sua identità

Anticipazioni 19 marzo: Damiano trova un indizio per stanare la banda di Stella

Un Posto Al Sole Diego
Diego

Diego sta cercando di risolvere i suoi problemi con Ida; esasperato dalla fragilità emotiva della compagna, il figlio di Raffaele sospetta che lei stia pensando a un cambio radicale nella sua vita.
Nel frattempo, anche in casa Ferri gli equilibri sono molto precari. Messo già a dura prova dal difficile rapporto con Cristina infatti, Roberto dovrà occuparsi anche di Marina, la quale si sente molto insicura a causa di Greta.
Intanto Eduardo si sforza di rigare dritto, ma Damiano potrebbe risalire ai responsabili del furto alla villetta di qualche tempo fa: Renda infatti, dopo tanto indagare, forse ha trovato una traccia utile a individuare la donna della banda di ladri su culle cui tracce è da tempo.