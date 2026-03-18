Un Posto al Sole, anticipazioni 19 marzo: Damiano trova un indizio per stanare la banda di Stella

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv: si tratta di Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 19 marzo Roberto Ferri sarà ancora alle prese con la delicata situazione tra lui, Cristina e Greta; intanto, Ferri dovrà anche rassicurare Marina. Mentre continuano i problemi per Diego e Ida, Eduardo cerca di stare tranquillo, ma per lui potrebbero esserci guai in arrivo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Ferri è confuso dal comportamento di Greta, che non vuole Cristina in casa, e decide di confrontarsi con lei per capirne i motivi. Intanto, la convivenza tra lui e Cristina a Palazzo Palladini è segnata da continui litigi. Anche Raffaele e Ornella sono ancora in difficoltà come coppia e si trovano coinvolti nei problemi di Ida e Diego, anche loro in crisi. Nel frattempo si avvicina il matrimonio di Manuela, mentre Maurizio continua a interessarsi alle sorelle nascondendo la sua vera identità, che potrebbe presto venire alla luce.

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Diego

Diego sta cercando di risolvere i suoi problemi con Ida; esasperato dalla fragilità emotiva della compagna, il figlio di Raffaele sospetta che lei stia pensando a un cambio radicale nella sua vita.

Nel frattempo, anche in casa Ferri gli equilibri sono molto precari. Messo già a dura prova dal difficile rapporto con Cristina infatti, Roberto dovrà occuparsi anche di Marina, la quale si sente molto insicura a causa di Greta.

Intanto Eduardo si sforza di rigare dritto, ma Damiano potrebbe risalire ai responsabili del furto alla villetta di qualche tempo fa: Renda infatti, dopo tanto indagare, forse ha trovato una traccia utile a individuare la donna della banda di ladri su culle cui tracce è da tempo.