Un Posto al Sole, anticipazioni 20 luglio: Alberto e Gianluca ai ferri corti per Anna

Con la partenza di Rossella e Nunzio per il congresso della dottoressa, è iniziata la messa in onda delle puntate di Un Posto al Sole girate in Calabria il mese scorso. Nell' episodio di lunedì 20 luglio, mentre i due ragazzi sono fuori Napoli, continuano i tentativi dell'avvocato Palladini per recuperare il rapporto con Gianluca.

Ma vediamo più nel dettagli cosa succederà nella prossima puntata della soap. L'appuntamento è su Rai Tre alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Dato che lo vedono sempre isolarsi, Niko e Manuela hanno convinto Jimmy a fissare un appuntamento con lo psicologo: Jimmy però, ancora poco convinto, ha fatto qualcosa che rischia di compromettere tutto, e cioè l'ha detto a Micaela. Intanto Gianluca fatica ad accettare la relazione tra Anna e Alberto dopo averli sorpresi insieme; Alberto, che invece avrebbe voluto dirgli tutto di persona, ha deciso di rispettare i tempi del figlio, evitando per ora il confronto.

Anche se preoccupati per Gianluca, Rossella e Nunzio hanno momentaneamente lasciato Napoli per la Calabria, dove Rossella parteciperà a un incontro importante per la sua carriera.

Anticipazioni 20 luglio: Micaela rovina i piani di Niko e Manuela, Alberto e Gianluca ai ferri corti per Anna

Alberto

Micaela viene a sapere da Jimmy che Niko e Manuela vogliono si rivolga a uno psicologo, così decide di intervenire di testa sua: la gemella prenderà un'iniziativa destinata a stravolgere gli equilibri di più persone, vanificando il lavoro fatto dalla sorella insieme a Niko.

Alberto intanto continua a sperare di ricucire il rapporto con Gianluca, ma per il momento l'obiettivo sembra ancora lontanissimo: lo shock di avere scoperto che il padre ha una storia la ragazza di cui è innamorato, è ancora troppo grande. Anche Anna si ritroverà a fare i conti con il passato, affrontando un delicato confronto con la madre che potrebbe riservare sviluppi inattesi.

Nel frattempo, mentre Nunzio e Rossella si trovano in Calabria, Michele spera che la figlia colga l'importante occasione di proseguire la sua specializzazione all'estero.