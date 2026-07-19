Un Posto al Sole, anticipazioni 20 luglio: Alberto e Gianluca ai ferri corti per Anna

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Rossella
NOTIZIA di 19/07/2026

Con la partenza di Rossella e Nunzio per il congresso della dottoressa, è iniziata la messa in onda delle puntate di Un Posto al Sole girate in Calabria il mese scorso. Nell' episodio di lunedì 20 luglio, mentre i due ragazzi sono fuori Napoli, continuano i tentativi dell'avvocato Palladini per recuperare il rapporto con Gianluca.
Ma vediamo più nel dettagli cosa succederà nella prossima puntata della soap. L'appuntamento è su Rai Tre alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

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Manuela

Dato che lo vedono sempre isolarsi, Niko e Manuela hanno convinto Jimmy a fissare un appuntamento con lo psicologo: Jimmy però, ancora poco convinto, ha fatto qualcosa che rischia di compromettere tutto, e cioè l'ha detto a Micaela. Intanto Gianluca fatica ad accettare la relazione tra Anna e Alberto dopo averli sorpresi insieme; Alberto, che invece avrebbe voluto dirgli tutto di persona, ha deciso di rispettare i tempi del figlio, evitando per ora il confronto.
Anche se preoccupati per Gianluca, Rossella e Nunzio hanno momentaneamente lasciato Napoli per la Calabria, dove Rossella parteciperà a un incontro importante per la sua carriera.

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Anticipazioni 20 luglio: Micaela rovina i piani di Niko e Manuela, Alberto e Gianluca ai ferri corti per Anna

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Alberto

Micaela viene a sapere da Jimmy che Niko e Manuela vogliono si rivolga a uno psicologo, così decide di intervenire di testa sua: la gemella prenderà un'iniziativa destinata a stravolgere gli equilibri di più persone, vanificando il lavoro fatto dalla sorella insieme a Niko.
Alberto intanto continua a sperare di ricucire il rapporto con Gianluca, ma per il momento l'obiettivo sembra ancora lontanissimo: lo shock di avere scoperto che il padre ha una storia la ragazza di cui è innamorato, è ancora troppo grande. Anche Anna si ritroverà a fare i conti con il passato, affrontando un delicato confronto con la madre che potrebbe riservare sviluppi inattesi.
Nel frattempo, mentre Nunzio e Rossella si trovano in Calabria, Michele spera che la figlia colga l'importante occasione di proseguire la sua specializzazione all'estero.

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