Un Posto al Sole, anticipazioni 19 febbraio: per Eleanor Price è ora di tornare negli Stati Uniti

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 19 febbraio vedremo Eleanor Price prepararsi alla partenza, ma andarsene da Palazzo non sarà affatto semplice. Nel frattempo Roberto e Marina dovranno occuparsi di Cristina, ancora sotto shock dopo l'incidente.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

La permanenza di Eleanor Price a Napoli è ormai agli sgoccioli: la ricca cliente dei Cantieri infatti, ha deciso di tornare a casa. Proprio mentre Roberto e Marina stavano festeggiando la consegna dello yacht, sono stati raggiunti da una terribile notizia: Cristina, la madre Greta ed Eduardo Nappi hanno avuto un grave incidente stradale. Alla fine Cristina se l'è cavata con una gamba fratturata, ma Greta è ancora grave in ospedale; per Nappi invece, non c'è stato niente da fare.

Nel frattempo, guai in arrivo per Sabbiese: durante il furto alla villa infatti, una videocamera di sorveglianza ha ripreso lui e Angelo. Il video potrebbe incastrarli, e la polizia sta già iniziando a unire i puntini: Damiano inoltre, ha già capito che i ladri della villa potrebbero essere gli stessi dei furti alle gioiellerie.

Anticipazioni 19 febbraio: per Eleanor Price è ora di tornare negli Stati Uniti

Per Eleanor Price e il suo staff è arrivato il giorno di ripartire per New York: andarsene da Palazzo Palladini però, si rivelerà più difficile del previsto. Il momento del distacco sarà infatti affatto semplice da affrontare, e riserverà a Raffaele una piacevole sorpresa.

Roberto e Marina intanto, dovranno gestire Cristina: la ragazzina è traumatizzata per quanto accaduto a lei e alla sua famiglia, perciò la coppia dovrà farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina.

Gianluca infine, ormai innamorato di Anna, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.