Un Posto al Sole anticipazioni 19 febbraio: Niko fa un passo indietro con Valeria

Nuovo appuntamento domani, mercoledì 19 febbraio, con la soap opera più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai 3.

Ma scopriamo cosa vedremo nella puntata di domani.

Luca

Nell'episodio precedente

Nell'episodio precedente Luca era talmente sopraffatto dalla malattia da pensare a una soluzione terribile.

Niko intanto, messo alle strette dal litigio avuto con Micaela, aveva dovuto affrontare la realtà, finendo per disperarsi davanti alla madre Giulia.

Mariella

Anticipazioni 19 febbraio: Niko fa un paso indietro con Valeria, Alberto Palladini aiuta Luca

Giulia sarà sempre più preoccupata per Niko e Jimmi: Niko era crollato davanti ai suoi occhi, e ora dovrà decidere cosa fare. Cedere all'ultimatum di Valeria e trasferirsi a casa sua, oppure pensare a Jimmy e Micaela?

Niko inoltre, ammetterà che la relazione con Valeria è diventata pesante; la madre allora, gli consiglierà di seguire il cuore, di non lasciarsi condizionare da niente e nessuno. Niko prenderà la sua decisione, pronto a pagarne le conseguenze. Intanto Luca, sempre più abbattuto dal degenerare della sua malattia. Giulia è molto preoccupata, teme per la sua incolumità, ma lo vede sempre più intenzionato ad autodistruggersi. L'intervento di Alberto Palladini sarà provvidenziale: un incontro tra i due si rivelerà importantissimo, convincendo De Santis a rinunciare ai suoi propositi. Intanto Mariella non riesce ancora a voltare pagina; gli ultimi incontri con Mimmo sono stati deludenti e non l'hanno aiutata. Tuttavia, Sasà la convincerà a dargli un'altra possibilità e l'Altieri gli darà ascolto.