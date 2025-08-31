Un Posto al Sole, anticipazioni 1º settembre: Roberto Ferri indagato dalla polizia

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Roberto Ferri si è messo nei guai tirando un pugno a Gennaro Gagliotti: la polizia indaga, per i Cantieri non ci potrebbe essere niente di peggio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 1º settembre.

Dov'eravamo rimasti

Marina Giordano

Marina ha convinto Antonietta a far confessare Gennaro per l'omicidio di Assane, sperando di registrare tutto come prova e liberarsi del suo "nemico". Il piano, però, non va come previsto: quando infatti Marina sembrava avere in pugno Gennaro, Roberto non ha retto all'ennesima provocazione e lo ha aggredito. Nel frattempo, Mariella è tornata a Napoli dalle vacanze con Sasà: oltre a rivedere Lollo, ha dovuto affrontare Guido. Intanto, Filippo e Niko sono impegnati nei preparativi per la proposta di matrimonio che Niko vuole fare a Manuela, curando ogni dettaglio. Tuttavia, i comportamenti strani di Niko hanno insospettito Manuela e Serena, dando origine a un grande equivoco.

Anticipazioni 1º settembre: Roberto Ferri indagato dalla polizia

Niko

Ancora una volta, Roberto non è riuscito a gestire la rabbia e ha perso il controllo: dopo aver colpito Alberto Palladini qualche tempo fa, ora ha tirato un pugno anche a Gagliotti. Adesso la polizia sta indagando, col rischi che le indagini abbiano serie ripercussioni sull'azienda. Una macchia che potrebbe creare danni d'immagini irrevocabili, in una situazione economica che era già critica di suo.

Intanto, a Palazzo Palladini, la sorpresa romantica organizzata da Niko per Manuela non va come previsto e viene rovinata da una serie di equivoci: il ragazzo vuole chiederle di sposarlo, ma Manuela non sospetta niente. Mariella intanto si confida con Sasà: l'amico è molto deluso per non essere stato messo al corrente di quanto successo con Guido, ma decide di non badarci troppo e, anzi, starle vicino come può.