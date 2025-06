Un Posto al Sole, anticipazioni 1º luglio: Michele e Agata nei guai

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole alle 20.50 su Rai 3. Mentre Michele continua le ricerche di Assane, Chiara Petrone diventa effettivamente socia dei Cantieri.

Scopriamo meglio cosa succederà nel prossimo episodio della soap.

Dov'eravamo rimasti

Rossella

Nell'ultimo episodio Michele chiede aiuto ad Agata nelle ricerche di Assane. Nel frattempo, il ritorno di Gianluca Palladini a Napoli ha scaldato gli animi: Nunzio infatti, vedendolo parlare con Rossella, si è ingelosito. Proprio poco dopo aver consigliato a Samuel di non essere impulsivo nei confronti di Gabriela, i cui modi esuberanti sono un problema per il cuoco.

Anticipazioni 1º luglio: Michele e Agata nei guai

Alberto

Michele non molla la pista di Assane, convinto più che mai che dietro questa sparizione ci sia lo zampino di Gennaro Gagliotti. Ha perciò chiesto l'aiuto di Agata, ma i due stanno per mettersi nei guai.

Intanto, viene ufficializzato l'ingresso di Chiara Petrone come socia dei Cantieri. Roberto e Marina sono convinti di poterla sfruttare per i propri scopi: ora che sono davanti al notaio, pensano si tratti di una semplice formalità. Non sanno però che Chiara si è alleata con Gennaro Gagliotti, decisa a vendicarsi di Roberto Ferri.

Il suo ingresso nel Cantieri perciò, potrebbe portare a terribili sviluppi per l'azienda.

Nel frattempo, Alberto si riavvicina al figlio Gianluca dopo anni in cui i due avevano interrotto i rapporti.

Mariella e Guido infine, sembrano di nuovo molto complici: la coppia potrebbe essere pronta a tornare insieme.