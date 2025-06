Un Posto al Sole, anticipazioni 2 giugno: Elena e Gennaro sempre più vicini, Rosa pronta a partire con Pino

Torna domani su Rai 3 alle 20.50 l'appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana.

Mentre Giulia non sa ancora dov'è Luca, l'aria si sta facendo sempre più tesa tra Gennaro e Antonietta. Ma vediamo più nel dettaglio cos accadrà nel prossimo episodio di lunedì 2 giugno.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Roberto ha portato Elena a Radio Golfo 99 sapendo che Gennaro ha un debole per lei: la speranza era che la presenza della ragazza servisse a calmarlo, dato che l'imprenditore si sta rivelando più furioso e spregiudicato che mai.

Così è stato: Gennaro si è mostrato sensibile al fascino di Elena e ha iniziato a corteggiarla, pur essendo sposato con Antonietta. A sua volta Elena, anziché respingere le avances, si è dimostrata moto lusingata.

Anticipazioni 2 giugno: Elena e Gennaro sempre più vicini

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La corte di Gagliotti a Elena non è mai passata inosservata, ma ora è più palese che mai. Se ne è accorta anche Antonietta, sua moglie. La donna di certo non rimarrà ferma a guardare e reagirà.

Intanto, Marina è molto preoccupata: sia lei che Roberto non si fidano del Gagliotti e cercheranno una soluzione. Non sa inoltre che Antonietta, sempre più gelosa, è pronta a farsi valere: la situazione rischia di esplodere.

Rosa e Pino

Nel frattempo Pino ha invitato Rosa a trascorrere le vacanze insieme. Il postino è stato molto paziente, rispettando i suoi tempi e aspettando che Rosa riuscisse ad aprirsi. Il suo impegno non è certo passato inosservato, tanto che la ragazza sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di partire per la Turchia insieme a lui.

A Palazzo Palladini c'è però una persona che è molto in ansia: Giulia. Luca è scappato, perciò Raffaele e Ornella cercano di tirarle su il morale. Peccato che l'ex primario, rifugiatosi da Gianluca Palladini, abbia avuto un nuovo episodio della malattia.