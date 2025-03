Un Posto al Sole, anticipazioni 1º aprile: Raffaele aiuta Rosa con Manuel

Puntata a tema pesce d'aprile, quella di Un Posto al Sole di domani, appunto martedì 1º aprile. Nel corso della puntata infatti, il piccolo Manuel organizzerà insieme al portiere Raffaele un piccolo scherzo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà su Rai Tre a partire dalle 20.50.

Nell'ultimo episodio

Jimmy

Nell'episodio di lunedì 31 marzoJimmy e Camillo si sono improvvisati dei piccoli Sherlock Holmes, indagando su cosa è accaduto al parco archeologico. L'evento organizzato da Manuela infatti, si era concluso in maniera tragica, con un'intossicazione alimentare che ha coinvolto i ragazzini presenti.

Anticipazioni 1º aprile: Raffaele aiuta Rosa con Manuel

Damiano e Manuel

Aiutato dall'amico Jimmy, ormai Camillo è sulla strada giusta e sta per scoprire la verità. Alleato di Manuela insieme al nipote, il ragazzino è molto vicino a risolvere il caso. Il sabotaggio compiuto da Valeria, che aveva inviato Mina a rovinare la festa, potrebbe essere scoperto e questo avrebbe delle conseguenze molto serie. Niko infatti, potrebbe arrabbiarsi seriamente con la sua compagna. Il piano verrà svelato? Di certo la rivalità tra Manuela e Valeria non è mai stata così accesa, le due sono entrambe decise a conquistare il bell'avvocato. Intanto a Palazzo Palladini Raffaele coinvolge Manuel, il figlio di Rosa, in uno scherzo. La ragazza infatti, si è sfogata con il portiere perché il figlio appare sempre più freddo e distaccato; lei invece, vorrebbe tornare ad avere il bel rapporto di un tempo.

Allora Raffaele ha un'idea: per aiutare Rosa senza farsi scoprire da Manuel. Chiede aiuto al ragazzino in uno scherzo da architettare insieme, così da conquistarne la fiducia e cercare di capire cos'è che non va.