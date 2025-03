Un Posto al Sole, anticipazioni 31 marzo: Jimmy aiuta Manuela, Samuel dimentica Micaela

Cosa vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai Tre. In questa nuova puntata, la rivalità tra Manuela e Valeria si fa ancora più accesa, mentre Samuel sembra essere riuscito a dimenticare Micaela.

Torna domani su Rai Tre la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Ecco cosa succederà, tra la lotta tra Manuela e Valeria per il cuore di Nilo e Micaela alle prese con un importante cambiamento in radio.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Manuela aveva deciso di conquistare Niko, abbandonando una volta per tutte ogni riserva. Per poter trascorrere del tempo in sua compagnia, lo aveva invitato ad un evento che ha aveva organizzato al parco archeologico. Venutolo a sapere però, Valeria aveva fatto in modo di metterle i bastoni tra le ruote: aveva infatti inviato Mina a sabotare l'evento, così la Cirillo si è trovata nel bel mezzo di un'intossicazione alimentare. Come se non bastasse, Manuela aveva dovuto anche dare spiegazioni ai genitori degli altri bambini.

Anticipazioni 31 marzo: Jimmy aiuta Manuela a scoprire cosa è successo al parco, Samuel dimentica Micaela

Jimmy

Valeria ha forse vinto la battaglia, ma non la guerra. Manuela ha infatti un grande alleato: il piccolo Jimmy che, insieme all'amico Camillo, la aiuterà a scoprire cosa è successo. Il sospetto è subito che l'intossicazione non sia stata casuale; qualcuno ha sicuramente sabotato l'evento, e i due ragazzini giocheranno a scoprire la verità. La loro teoria tuttavia convincerà Manuela ma, allo stesso tempo, causerà alla ragazza delle incomprensioni con Niko. Nel frattempo, a Radio Golfo 99, Roberto Ferri sceglierà una persona per sostituire Michele Saviani. Il giornalista è uscito dal coma, ma non ancora in condizioni di lavorare.

Ferri perciò imporrà la sua scelta a Micaela, la quale pur non essendo d'accordo con questa decisione, si troverà ad andare on air con un'altra persona. Ma presto la Cirillo passerà al contrattacco, pensando a un piano per salvare la trasmissione.

Non va meglio sul lato sentimentale, per Micaela. Samuel ha conosciuto Gabriela, una ragazza con cui si trova molto bene, e stavolta potrebbe davvero dimenticare la Cirillo.