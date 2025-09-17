Un Posto al Sole, anticipazioni 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri, Alice vuole partire con Vinicio

Torna domani su Rai Tre la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 18 settembre Gennaro Gagliotti tornerà ai Cantieri deciso a riprendersi il suo ruolo di amministratore delegato; intanto Alice cercherà di convincere Vinicio a partire insieme, per allontanarsi da tutti quei problemi, interferenze, che hanno pesato sulla coppia negli ultimi tempi.
Dov'eravamo rimasti
Dopo le parole di Eduardo, Damiano ha iniziato a ripensare alla sua scelta di lasciare la Polizia e si è reso conto di quanto Rosa fosse davvero importante per lui, mentre la storia con Viola sembra ormai senza futuro. Nel frattempo, Gianluca ha incontrato Federico: il loro faccia a faccia ha riaperto vecchie ferite legate all'assenza del padre. Intanto Jimmy, incoraggiato da Manuela, ha deciso di fare la cosa giusta a scuola.
Anticipazioni 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri, Alice vuole partire con Vinicio
Gennaro, grazie al sostegno di Vinicio, decide di fare ritorno ai Cantieri con un obiettivo chiaro: riprendere la sua posizione come amministratore delegato. Vuole riconquistare il ruolo che sente suo, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.
Alice, dal canto suo, vuole voltare pagina: cerca di convincere il fidanzato, Vinicio, a partire insieme, a lasciare dietro di sé tutti quei problemi che non li riguardano direttamente e che, invece si sono messi tra loro. La ragazza infatti, vuole che il loro futuro sia più leggero, lontano da pesi che non appartengono loro e che, inevitabilmente, finiscono per rovinare la relazione della coppia.
Intanto Guido, influenzato da Silvia, tenta di avvicinarsi a Mariella. In maniera esitante, incerta, ma lui ci prova. Però non tutti sono convinti che possa andare bene: Bice osserva con attenzione, restia a fidarsi di lui, dato che sa quanto Guido possa dare delusioni. Bice vuole proteggere Mariella nel caso le cose non vadano come sperato.