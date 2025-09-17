Un Posto al Sole, anticipazioni 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri, Alice vuole partire con Vinicio

Torna domani su Rai Tre la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 18 settembre Gennaro Gagliotti tornerà ai Cantieri deciso a riprendersi il suo ruolo di amministratore delegato; intanto Alice cercherà di convincere Vinicio a partire insieme, per allontanarsi da tutti quei problemi, interferenze, che hanno pesato sulla coppia negli ultimi tempi.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Dopo le parole di Eduardo, Damiano ha iniziato a ripensare alla sua scelta di lasciare la Polizia e si è reso conto di quanto Rosa fosse davvero importante per lui, mentre la storia con Viola sembra ormai senza futuro. Nel frattempo, Gianluca ha incontrato Federico: il loro faccia a faccia ha riaperto vecchie ferite legate all'assenza del padre. Intanto Jimmy, incoraggiato da Manuela, ha deciso di fare la cosa giusta a scuola.

Anticipazioni 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri, Alice vuole partire con Vinicio

Alice

Gennaro, grazie al sostegno di Vinicio, decide di fare ritorno ai Cantieri con un obiettivo chiaro: riprendere la sua posizione come amministratore delegato. Vuole riconquistare il ruolo che sente suo, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.

Alice, dal canto suo, vuole voltare pagina: cerca di convincere il fidanzato, Vinicio, a partire insieme, a lasciare dietro di sé tutti quei problemi che non li riguardano direttamente e che, invece si sono messi tra loro. La ragazza infatti, vuole che il loro futuro sia più leggero, lontano da pesi che non appartengono loro e che, inevitabilmente, finiscono per rovinare la relazione della coppia.

Intanto Guido, influenzato da Silvia, tenta di avvicinarsi a Mariella. In maniera esitante, incerta, ma lui ci prova. Però non tutti sono convinti che possa andare bene: Bice osserva con attenzione, restia a fidarsi di lui, dato che sa quanto Guido possa dare delusioni. Bice vuole proteggere Mariella nel caso le cose non vadano come sperato.