Un Posto al Sole, anticipazioni 18 novembre: Raffaele verso l'addio a Palazzo Palladini

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap italiana più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di martedì 18 novembre vedremo Raffaello riflettere su una decisione molto importante, mentre Eduardo e Damiano porteranno avanti la loro indagine.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Damiano sta portando avanti le indagini sull'aggressione a Peppe Caputo, nonostante Grillo l'abbia escluso dal caso per via della sua amicizia con Eduardo. Naturalmente il Renda non ha rinunciato, e ha continuato le sue ricerche insieme allo stesso Sabbiese, che ha anche ricevuto una soffiata che li ha messi sulla pista giusta. Nel frattempo va avanti anche il riavvicinamento tra Guido e Mariella: l'Altieri infatti, si è resa conto di quanto lui la stia sostenendo, tanto da averla aiutata anche nel tentativo di far riappacificare Espedito e Castrese.

Anticipazioni 18 novembre: Raffaele verso l'addio a Palazzo Palladini

Raffaele

Le pressioni di Otello porteranno Raffaele a riflettere seriamente sul proprio futuro, in particolare sul proprio lavoro: che sia tempo di lasciare Palazzo Palladini? L'amico continua a consigliarglielo, ma non tutti sono della stessa opinione: la sola eventualità che Raffaele possa lasciare il portierato, verrà presa molto male da qualcuno.

Nel frattempo, Eduardo e Damiano hanno messo a repentaglio persino la propria vita, pur di scoprire chi è il responsabile dell'aggressione a Peppe Caputo. L'atto eroico di Eduardo rafforzerà ancora di più la loro amicizia, ma non saranno i due a beneficiare delle proprie gesta. Il merito dell'operazione infatti ricadrà su Grillo, che se ne intesterà la riuscita: nonostante questa sorta di regalo all'immagine di Grillo, Renda e Sabbiese sanno benissimo che lui non smetterà certo di prenderli di mira. Del resto, lo scontro tra Damiano e il suo superiore va ormai avanti da tempo...