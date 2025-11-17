Un Posto al Sole, anticipazioni 18 novembre: Raffaele verso l'addio a Palazzo Palladini

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap italiana più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Nell' episodio di martedì 18 novembre vedremo Raffaello riflettere su una decisione molto importante, mentre Eduardo e Damiano porteranno avanti la loro indagine.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.
Dov'eravamo rimasti
Damiano sta portando avanti le indagini sull'aggressione a Peppe Caputo, nonostante Grillo l'abbia escluso dal caso per via della sua amicizia con Eduardo. Naturalmente il Renda non ha rinunciato, e ha continuato le sue ricerche insieme allo stesso Sabbiese, che ha anche ricevuto una soffiata che li ha messi sulla pista giusta. Nel frattempo va avanti anche il riavvicinamento tra Guido e Mariella: l'Altieri infatti, si è resa conto di quanto lui la stia sostenendo, tanto da averla aiutata anche nel tentativo di far riappacificare Espedito e Castrese.
Anticipazioni 18 novembre: Raffaele verso l'addio a Palazzo Palladini
Le pressioni di Otello porteranno Raffaele a riflettere seriamente sul proprio futuro, in particolare sul proprio lavoro: che sia tempo di lasciare Palazzo Palladini? L'amico continua a consigliarglielo, ma non tutti sono della stessa opinione: la sola eventualità che Raffaele possa lasciare il portierato, verrà presa molto male da qualcuno.
Nel frattempo, Eduardo e Damiano hanno messo a repentaglio persino la propria vita, pur di scoprire chi è il responsabile dell'aggressione a Peppe Caputo. L'atto eroico di Eduardo rafforzerà ancora di più la loro amicizia, ma non saranno i due a beneficiare delle proprie gesta. Il merito dell'operazione infatti ricadrà su Grillo, che se ne intesterà la riuscita: nonostante questa sorta di regalo all'immagine di Grillo, Renda e Sabbiese sanno benissimo che lui non smetterà certo di prenderli di mira. Del resto, lo scontro tra Damiano e il suo superiore va ormai avanti da tempo...