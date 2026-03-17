Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto affronta Greta, Maurizio nasconde ancora la sua identità

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole su Rai Tre, domani alle 20.50. La soap più longeva della nostra tv torna con un episodio, quello di mercoledì 18 marzo, incentrato sul rapporto tra genitori e figli: Roberto Ferri e Greta con Cristina, Maurizio che entra nella vita di Manuela e Micaela, Raffaele che cerca di aiutare Diego con Ida mentre non è ancora riuscito a risolvere nemmeno la sua crisi di coppia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa vedremo nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Nella vita di Manuela e Micaela è comparso Maurizio, che stava osservando le gemelle da un po'. Tesa per le nozze, mentre si sta preparando sia il matrimonio che per la seduta di laurea, Manuela ha avuto modo di interagire con lui; né lei né Micaela sanno però chi è davvero l'uomo.

Intanto, nonostante lui e Ornella non abbiano ancora risolto i propri problemi di coppia, Raffaele ha invitato Diego e Ida a trasferirsi a casa loro, incoraggiando il figlio a ritrovare l'intesa con la compagna.

Anticipazioni 18 marzo: Roberto affronta Greta, Maurizio nasconde ancora la sua identità

Ida

Ferri non capisce perché Greta non voglia che Cristina torni a casa sua, ed è sempre più sconcertato dall'atteggiamento della donna: Roberto non sa per quale motivo Greta si stia comportando così, perciò decide di parlare con lei. Da quando Cristina si è trasferita a Palazzo Palladini, la loro relazione è stata caratterizzata da un conflitto continuo. Raffaele e Ornella non sono ancora riusciti a risolvere i loro problemi, che ora si ritrovano ad avere a che fare anche con quelli di Ida e Diego, anche loro coppia in crisi che prova a ritrovare l'equilibrio. Nel frattempo si avvicina il matrimonio di Manuela, e Maurizio continua a interessarsi alle sorelle, nascondendo la propria identità. Presto però, la verità su chi sia veramente l'uomo, potrebbe essere svelata.