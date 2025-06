Un Posto al Sole, anticipazioni 19 giugno: Marina propone il ruolo di socia a Chiara Petrone

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, la soap partenopea è la più longeva della tv italiana.

Ma vediamo cosa succederà nel prossimo episodio, dove Marina farà una proposta a un personaggio che una vecchia conoscenza dei telespettatori.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti vuole approfittare della crisi dei Cantieri per diventarne socio di maggioranza. Marina, che non voleva mettersi in affari con lui sin dall'inizio, è decisa a a fermarlo a tutti i costi.

Intanto la figlia Elena si è avvicinata molto all'imprenditore, pur messa in guardia da Marina. Ma a raccontarle chi è davvero Gennaro Gagliotti, ci ha pensato anche Michele Saviani: il giornalista ha infatti rivelato ad Elena che, dietro la scomparsa di Assane, potrebbe esserci proprio lui. Elena ne è rimasta molto turbata.

Anticipazioni 19 giugno: Marina propone il ruolo di socia a Chiara Petrone

Per trovare Assane, Michele ha registrato un programma radiofonico dedicato alle persone scomparse. La trasmissione va in onda, ma con dei tagli effettuati a sua insaputa da Elena; il programma è pronto a partire, e una persona del tutto inaspettata darà una notizia sconvolgente.

Intanto Marina chiama Chiara Petrone, offrendole di diventare socia minoritaria dei Cantieri. Marina però ha dimenticato che tempo prima, Roberto indusse l'ereditiera a fare uso di stupefacenti per poi estorcerle l'ammissione di aver causato la morte del padre e, infine, ricattarla per farle vendere una catena di alberghi.

Alla fine il piano di Roberto Ferri fallì, ma Chiara non ha certo dimenticato...