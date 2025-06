Un Posto al Sole, anticipazioni 18 giugno: Gennaro vuole il controllo completo dei Cantieri

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana.

Gennaro Gagliotti sta facendo di tutto per approfittare della crisi dei Cantieri, ma stavolta non sarà semplice. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Marina

Pur non volendo, Roberto e Marina si sono trovati costretti a mettere alcuni operai in Cassa Integrazione. Della crisi dei Cantieri vorrebbe approfittare Gennaro Gagliotti che, da quando ha perso il padre, si sta rivelando più spietato che mai.

Intanto Marina ha avuto modo di vedere che tipo di uomo sia anche in casa, dove non si fa scrupoli ad alzare le mani sulla moglie Antonietta.

Anticipazioni 18 giugno: Gennaro vuole il controllo completo dei Cantieri

Gennaro Gagliotti

Marina non voleva entrare in società con Gagliotti sin dal primo minuto: ora il tempo le sta dando ragione. L'imprenditore infatti, punta al controllo dell'azienda e a non essere più socio di minoranza: Marina farà di tutto per impedirglielo, anche se Gennaro potrebbe avere dalla sua Elena.

La figlia di Marina infatti, sembrerebbe molto vicina all'uomo e, soprattutto, sorda alle raccomandazioni della madre. Come se non bastasse, anche Michele Saviani prova a metterla in guardia: il giornalista le rivela che, secondo lui, Gagliotti è responsabile della scomparsa di Assane.

A questo punto, sconvolta, Elena inizierà a riflettere più a fondo su Gennaro e sulla relazione che si sta creando tra di loro. Nel frattempo Viola starà sempre più male: lo scontro con la madre di Matteo le ha causato solo problemi, sia con i suoi colleghi che con i genitori degli altri ragazzini. L'unico a capire che Matteo si comporta male, è Niko.