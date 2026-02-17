Un Posto al Sole, anticipazioni 18 febbraio: Eduardo nei guai per una videocamera di sorveglianza

Eduardo sta provando a tenersi lontano dai guai, ma dopo il furto con la banda di Stella, le immagini di una videocamera potrebbero mettere la polizia sulle loro tracce. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 18 febbraio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Clara

Sabbiese vuole tenersi fuori dai guai: dopo che Stella si è presentata da Clara al centro, Eduardo ha capito che doveva chiudere i rapporti. Così ha deciso di aiutare Angelo a piazzare la refurtiva del furto alla villetta, per poi chiedergli di continuare a collaborare come elettricista con lui.

Nel frattempo Cristina ha avuto un incidente, ma per fortuna ha riportato soltanto una frattura a una gamba. Eleanor Price invece, è riuscita a incontrare la moglie del fratello Ciro; ora, rifiniti gli ultimi dettagli dello yacht commissionato ai Cantieri, la donna si prepara a tornare negli Stati Uniti.

Anticipazioni 18 febbraio: Eduardo nei guai per una videocamera di sorveglianza

Roberto Ferri

Dopo settimane di avvicinamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta: il giovane Palladini è sempre più preso dalla misteriosa ragazza, che sembra ricambiare. Intanto, il dolore di Cristina e le condizioni critiche della mamma riveleranno quanto Roberto Ferri sia incapace di accogliere la sofferenza della figlia che, invece, avrebbe solo bisogno di un po' di sostegno emotivo e comprensione. Guai infine in arrivo per Sabbiese. Le immagini provenienti da una videocamera di sorveglianza infatti, rischiano di mettere la polizia sulle tracce della banda di Eduardo e Stella: Renda e colleghi inoltre, hanno già iniziato a collegare il furto alla villa con quelli alle gioiellerie. Cosa succederà se Damiano dovesse riconoscere il suo amico tra i ladri? Proprio ora che Eduardo sembrava aver ritrovato un equilibrio con Clara...