Un Posto al Sole anticipazioni 18 febbraio: Luca pensa a una soluzione terribile

Tornano le storie degli inquilini di Palazzo Palladini. Ecco cosa vedremo domani, martedì 18 febbraio, in Un Posto al Sole su Rai 3.

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50. Ritroveremo Luca sempre più depresso per l'aggravarsi della sua malattia, mentre Damiano dovrà affrontare un superiore che, data la situazione, lo porterà a pensare di dover cambiare vita. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di domani, martedì 18 febbraio.

Niko

Nell'episodio precedente

Nell'episodio di lunedì 17 febbraio Micaela ha detto in faccia a Niko quello che pensa di lui, lasciando il ragazzo molto turbato. Proprio ora che il piccolo Jimmy si era deciso a seguirlo a casa di Valeria, il litigio dell'ex coppia ha colpito Niko.

Damiano

Anticipazioni martedì 18 febbraio: Niko crolla, Luca pensa al peggio

Dopo lo scontro con Micaela, disposta a tutto pur di non lasciare che vada a vivere con Valeria, Niko cerca di mantenere la calma. Tuttavia non potrà nascondere la verità: in un momento di debolezza, crollerà davanti alla madre Giulia. Intanto Damiano sta vivendo un momento molto difficile. Vessato dal suo superiore, si confiderà con Viola: spaventata da quanto sta succedendo e dalle possibili conseguenze, la Bruni sceglierà comunque di supportarlo consigliandogli di continuare sulla sua strada. Veniamo infine a Luca, la cui salute sta peggiorando giorno dopo giorno. I vuoti di memoria si fanno sempre più frequenti; nonostante cerchi di stargli vicino, Giulia può poco contro la malattia che avanza. L'ex primario si sentirà sempre più afflitto, al punto da pensare a una soluzione terribile.