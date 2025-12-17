Un Posto al Sole, anticipazioni 18 dicembre: Eugenio e Viola si chiariscono, Rosa aiuta Eduardo e Clara

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nell' episodio di giovedì 18 dicembre, Viola ed Eugenio avranno un confronto in cui chiariranno cosa provano l'uno per l'altra, mentre Rosa proverà ad intercedere tra Eduardo e Clara.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Convinto di essere stato colpito da una sorta di maledizione da parte di Agata, Okoro ha preferito non collaborare con i magistrati che indagano sulla morte di Assan. Al contrario di quanto si aspettavano - e speravano- Michele, Roberto e Marina, Okoro ha protetto Gennaro Gagliotti. Il caporale infatti, ha dichiarato che Gennaro è completamente estraneo ai fatti.

Anticipazioni 18 dicembre: Viola ed Eugenio si chiariscono, Rosa prova a mediare tra Eduardo e Clara

Eugenio

Il Natale è nell'aria. Raffaele ha preparato il presepe ed è completamente preso nell'organizzazione del Natale, in attesa della festa.

Viola ed Eugenio stanno attraversando una nuova fase nella loro relazione: dopo incomprensioni e silenzi, i due riusciranno finalmente a confrontarsi e a fare chiarezza sui loro sentimenti. La storia con Damiano è ormai un ricordo; del resto, negli ultimi tempi Renda sembra aver ritrovato il feeling con Rosa. Ad aiutarli, è anche l'atmosfera natalizia: i genitori di Manuel hanno assistito insieme alla recita scolastica, apparendo più affiatati che mai.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Nel frattempo, continuano i problemi tra Clara ed Eduardo. In un momento molto difficile, di grande frustrazione, Sabbiese si è avvicinato a Stella, e ora sembra non riuscire a staccarsene. Rosa non sa davvero cosa stia accadendo al fratello, ignora che stia avendo una storia parallela con un'altra donna: la Picariello perciò, prova in ogni modo a riconciliare la coppia.

In ospedale invece, è nell'aria la nomina di Riccardo a primario: Rossella ci spera molto, ma l'iniziale fiducia potrebbe presto trasformarsi in una cocente delusione.