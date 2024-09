Un Posto al Sole, anticipazioni 17 settembre: Alberto cerca protezione, nuovi ostacoli per Rossella e Riccardo

Un Posto al Sole torna domani martedì 17 settembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Manuela e Serena si interrogano sui sentimenti di Micaela. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Rossella è apprezzata dal nuovo primario

Alberto è sempre più preoccupato per la sua sicurezza e, temendo per la propria incolumità, decide di agire in modo drastico. Messo alle strette dalle minacce e dai rischi che incombono, Alberto presenta un aut-aut alla polizia, cercando protezione e una soluzione che gli garantisca una via d'uscita sicura dalla difficile situazione in cui si trova.

Nel frattempo, l'ambiente ospedaliero diventa terreno fertile per nuove dinamiche. Il nuovo primario comincia ad apprezzare sempre di più la competenza e la professionalità di Rossella, che si distingue per la sua dedizione al lavoro. Tuttavia, il rapporto tra lei e Riccardo rischia di incrinarsi ulteriormente. Nonostante gli sforzi di entrambi per mantenere un'atmosfera professionale, tra loro potrebbe sorgere un nuovo motivo di tensione, riaccendendo vecchie incomprensioni e conflitti irrisolti.

Serena nella soap è interpretata da Miriam Candurro

Sul fronte sentimentale, Samuel si trova in preda alle sue pene d'amore. Incapace di capire se ci sia ancora speranza per il suo rapporto con Micaela, Samuel si tormenta per il distacco che sente sempre più forte tra loro. Manuela e Serena, preoccupate per il ragazzo, iniziano a interrogarsi sui sentimenti di Micaela: la ragazza ha davvero smesso di provare qualcosa per Samuel, oppure c'è ancora qualche sentimento nascosto dietro il suo atteggiamento freddo e distante?