Un Posto al Sole, anticipazioni 17 novembre: Serena in soccorso di Micaela, Damiano in cerca di prove

Puntuale alle 20.50 su Rai Tre, torna domani un nuovo appuntamento con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di lunedì 17 novembre troveremo Damiano ancora impegnato a cercare la verità sull'aggressione Peppe Caputo, mentre Serena aiuterà Micaela ad uscire dalla sua crisi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Castrese

Con l'aiuto di Guido, Mariella ha organizzato un incontro tra Espedito e Castrese: il tentativo di riconciliazione però è fallito, lasciando Espedito in profonda crisi. Castrese teme di aver perso definitivamente la possibilità di riavvicinarsi al padre e di recuperare il marchio che Gagliotti gli ha tolto. Mariella, intanto, ha capito quanto sia importante Guido per lei; è stato lui a sostenerla, ma anche la persona che ha scosso Espedito con le sue parole.

Nel frattempo, Micaela ha confessato i suoi sentimenti a Samuel, ma attraversa un momento di forte crisi, al punto da farsi persino sostituire da Manuela in radio.

Anticipazioni 17 novembre: Serena in soccorso di Micaela, Damiano in cerca di prove

Damiano Un posto al sole

Grillo ha escluso Damiano dal caso, ma Renda ha continuato a indagare per conto proprio: grazie alla soffiata di Stella infatti, lui ed Eduardo hanno una pista da seguire. Il poliziotto perciò, continuerà a cercare le prove per dimostrare che Eduardo è estraneo all'aggressione a Peppe Caputo; stavolta però, insieme all'amico, potrebbe ritrovarsi in una situazione pericolosa.

Micaela intanto, sembra ancora nel mezzo di una crisi: la ragazza è sempre più apatica e non accenna a tornare in sé, nonostante i tentativi di chi le vuole bene. A questo punto, interverrà la sorella: sarà Serena a escogitare un piano molto particolare, decisamente sui generis, per risolvere il problema.

Guido

Guido infine, cercherà conferme da Mariella riguardo la loro riappacificazione: i due sono davvero tornati ad essere una coppia? Nel frattempo, per Guido si avvicina il momento di rientrare a Palazzo, Cotugno permettendo.