Un Posto al Sole, anticipazioni 17 marzo: Manuela e Niko vicini alle nozze, tensioni tra Roberto e Cristina

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Roberto Ferri
NOTIZIA di 16/03/2026

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, le cui trame appassionano il pubblico italiano da trent'anni. Nell' episodio di martedì 17 marzo Niko e Manuela saranno presi dai preparativi per il matrimonio; in particolare Manuela, doppiamente stressata. Allo stesso tempo, non accennano a migliorare i rapporti tra Cristina e Roberto Ferri.
Ma vediamo più nel dettaglio nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50, in onda dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Micaela 1
Manuela

L'amicizia tra Teo e Cristina si rafforza, ma crescono anche le preoccupazioni. Dopo un duro confronto tra Roberto e Cristina, Roberto decide di contattare Greta, che però sembra nascondere qualcosa. Intanto Manuela, in vista della laurea e del matrimonio con Niko, passa un momento piacevole con Maurizio. Massaro invece, cerca di spiegarsi con Mariella, che è colpita dalle sue parole, ma Sasà ritiene il gesto di Sergio imperdonabile.

Un Posto al Sole, anticipazioni 16 marzo: Manuela inizia a frequentare Maurizio Un Posto al Sole, anticipazioni 16 marzo: Manuela inizia a frequentare Maurizio

Anticipazioni 17 marzo: Manuela e Niko vicini al matrimonio, ancora tensioni tra Roberto e Cristina

Niko Un Posto Al Sole
Niko

Niko e Manuela sono presi dai preparativi per il matrimonio, con la gemella che si trova a dover gestire non solo lo stress delle nozze, ma anche quello legato alla seduta di laurea.
Nel frattempo Maurizio continua a frequentare il Vulcano e ronzare intorno alle figlie, ma questa volta qualcuno potrebbe riconoscerlo.
Intanto, a Palazzo Palladini, i rapporti tra Cristina e suo padre restano tesi; a pesare sulla ragazza, in particolare, sarà soprattutto l'assenza di Greta. La madre infatti, ha chiesto a Roberto di tenere ancora con sé la figlia, che lei si rifiuta al momento di far tornare a casa. Cristina si sente smarrita più che mai.
Mariella infine, continua a mantenere il segreto sia con Guido sia con Bice; così facendo si ritroverà suo malgrado a diventare la confidente di Massaro e finirà per interrogarsi sugli uomini e quanto, a volte, il loro universo sia complesso.