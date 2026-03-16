Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, le cui trame appassionano il pubblico italiano da trent'anni. Nell' episodio di martedì 17 marzo Niko e Manuela saranno presi dai preparativi per il matrimonio; in particolare Manuela, doppiamente stressata. Allo stesso tempo, non accennano a migliorare i rapporti tra Cristina e Roberto Ferri.

Ma vediamo più nel dettaglio nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50, in onda dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

L'amicizia tra Teo e Cristina si rafforza, ma crescono anche le preoccupazioni. Dopo un duro confronto tra Roberto e Cristina, Roberto decide di contattare Greta, che però sembra nascondere qualcosa. Intanto Manuela, in vista della laurea e del matrimonio con Niko, passa un momento piacevole con Maurizio. Massaro invece, cerca di spiegarsi con Mariella, che è colpita dalle sue parole, ma Sasà ritiene il gesto di Sergio imperdonabile.

Anticipazioni 17 marzo: Manuela e Niko vicini al matrimonio, ancora tensioni tra Roberto e Cristina

Niko

Niko e Manuela sono presi dai preparativi per il matrimonio, con la gemella che si trova a dover gestire non solo lo stress delle nozze, ma anche quello legato alla seduta di laurea.

Nel frattempo Maurizio continua a frequentare il Vulcano e ronzare intorno alle figlie, ma questa volta qualcuno potrebbe riconoscerlo.

Intanto, a Palazzo Palladini, i rapporti tra Cristina e suo padre restano tesi; a pesare sulla ragazza, in particolare, sarà soprattutto l'assenza di Greta. La madre infatti, ha chiesto a Roberto di tenere ancora con sé la figlia, che lei si rifiuta al momento di far tornare a casa. Cristina si sente smarrita più che mai.

Mariella infine, continua a mantenere il segreto sia con Guido sia con Bice; così facendo si ritroverà suo malgrado a diventare la confidente di Massaro e finirà per interrogarsi sugli uomini e quanto, a volte, il loro universo sia complesso.