Un Posto al Sole, anticipazioni 17 luglio: Viola segue Eugenio a Milano

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, l'amatissima soap all'ombra del Vesuvio.

Nell'episodio di giovedì 17 luglio troveremo Viola decisa a sostenere Eugenio in questo momento così difficile per lui; l'insegnante prenderà una decisione molto importante. Scopriamo di cosa si tratta.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Luca sta sempre più male e non vuole essere un peso per i suoi cari; Giulia però, pensa di aver risolto la situazione grazie a delle telecamere di sorveglianza che ne monitorano i movimenti.

Nel frattempo, Eugenio ha scoperto di doversi sottoporre a un delicato intervento e Viola ha deciso di stargli vicina. L'insegnante infatti, si sente in parte responsabile, dato che dopo la separazione l'uomo sembra non essersi più ripreso.

Intanto, Michele Saviani ha ripreso a indagare su Assane; l'incidente di Agata gli ha dato una nuova spinta emotiva, e stavolta è davvero deciso a smascherare le malefatte di Gennaro Gagliotti.

Anticipazioni 17 luglio: Viola segue Eugenio a Milano

Eugenio - Un posto al sole

Eugenio deve operarsi, ma il magistrato non ha alcuna intenzione di farlo a Napoli: il Nicotera infatti, preferisce farsi operare a Milano. Viola però, non lo lascerà andare solo nella città lombarda: è convinta che debba avere qualcuno accanto a sé, in un momento tanto delicato. Perciò Viola prenderà una decisione molto importante: accompagnerà Eugenio a Milano, lasciando Damiano di stucco.

Con la malattia di Eugenio, sta emergendo sempre più chiaro che i sentimenti di Viola per l'ex marito sono tutt'altro che svaniti.

Intanto il programma di Michele farà infuriare Gennaro e Roberto; Marina ed Elena dovranno cercare di calmarlo, avendo inoltre Elena dato il suo totale appoggio al giornalista.

Giulia nel frattempo sarà molto più serena, dato che la telecamera di sorveglianza che ha installato alla Terrazza le permette di tenere sotto controllo Luca.