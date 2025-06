Un Posto al Sole, anticipazioni 17 giugno: Viola affronta il giudizio dei colleghi

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell'episodio di martedì 17 giugno troveremo Viola alle prese con il comportamento dei colleghi del consiglio di classe, da cui si sarebbe aspettata sostegno.

Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Nell' ultimo episodio una nuova paziente è arrivata in ospedale: inizialmente la sua identità è rimasta avvolta nel mistero, ma poi si è scoperto essere una persona legata a Rossella. Purtroppo non si tratta di un legame positivo, ma di qualcosa che la turba profondamente. La dottoressa ha così, suo malgrado, dovuto accettare di ripensare al passato.

Anticipazioni 17 giugno: Viola affronta il giudizio dei colleghi

Viola è stata decisa durante il consiglio di classe, ma si aspettava un atteggiamento diverso da parte dei colleghi. L'insegnante rivendica il suo comportamento, eppure inizia a risentire del giudizio degli altri docenti, da cui avrebbe voluto appoggio. Come se non bastasse, i suoi problemi con gli alunni della scuola, arriveranno fino a Palazzo Palladini: la voce si spargerà, causando a Viola non pochi problemi.

Intanto Mariella e Guido si rivolgono a Silvia in cerca di un consiglio: i due però, non riceveranno niente di positivo in cambio e la loro decisione si rivelerà vana. Nel frattempo Rossella, che all'ospedale sta seguendo una paziente arrivata in stato confusionale, si troverà a fare i conti con il passato, ma per sua fortuna Nunzio le darà tutto il sostegno di cui ha bisogno.