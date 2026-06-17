Un Posto al Sole, anticipazioni 18 giugno: Diego difende Lorenza al Vulcano, Angelo prepara il colpo a Palazzo

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di giovedì 19 giugno al Vulcano i contrasti si faranno sentire, con Samuel e Nunzio che sospettano di Lorenza. Intanto Angelo inizia a preparare il furto nell'appartamento di Roberto e Marina.
La serie festeggia trent'anni di vita e dopo gli episodi con Whoopi Goldberg guest star, il cast si è spostato in Calabri per girare alcuni episodi speciali. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.
Dov'eravamo rimasti
Angelo, spinto dal fatto che Grillo sta cercando prove contro Eduardo, tenterà di entrare in possesso del duplicato delle chiavi di casa di Roberto e Marina: Palazzo Palladini infatti, è finito nelle mire della banda di Stella, con l'appartamento dei due in prima linea. Intanto Anna sarà sconvolta dalla decisione della madre di contattare Alberto.
Roberto infine proverà a lasciarsi alle spalle la tensione degli ultimi giorni e a rasserenare il rapporto con Marina, incrinatosi a causa delle gelosia della donna nei confronti di Greta.
Anticipazioni 18 giugno: Diego difende Lorenza al Vulcano, Angelo organizza il colpo a Palazzo
Al Vulcano il clima si fa sempre più teso: non solo i contrasti tra Lorenza e Samuel si intensificano, ma ora anche Nunzio inizia a sospettare che la nuova cameriera non sia del tutto sincera. Diego però, ormai completamente invaghito, non ci penserà due volte a difenderla: il figlio di Raffaele continua a schierarsi dalla sua parte, deciso a darle fiducia nonostante le diffidenze degli altri che, al contrario, sono convinti che Lorenza lo stia manipolando.
Nel frattempo Angelo, entrato in possesso di un'informazione fondamentale, comincia a mettere a punto il piano per il colpo a Palazzo Palladini.
Veniamo infine a Bice, la quale attraversa un momento di forte insicurezza e sarà Filippo a subire le conseguenze del suo malessere.