Un Posto al Sole, anticipazioni 18 giugno: Diego difende Lorenza al Vulcano, Angelo prepara il colpo a Palazzo

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di giovedì 19 giugno al Vulcano i contrasti si faranno sentire, con Samuel e Nunzio che sospettano di Lorenza. Intanto Angelo inizia a preparare il furto nell'appartamento di Roberto e Marina.

La serie festeggia trent'anni di vita e dopo gli episodi con Whoopi Goldberg guest star, il cast si è spostato in Calabri per girare alcuni episodi speciali. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Angelo, spinto dal fatto che Grillo sta cercando prove contro Eduardo, tenterà di entrare in possesso del duplicato delle chiavi di casa di Roberto e Marina: Palazzo Palladini infatti, è finito nelle mire della banda di Stella, con l'appartamento dei due in prima linea. Intanto Anna sarà sconvolta dalla decisione della madre di contattare Alberto.

Roberto infine proverà a lasciarsi alle spalle la tensione degli ultimi giorni e a rasserenare il rapporto con Marina, incrinatosi a causa delle gelosia della donna nei confronti di Greta.

Anticipazioni 18 giugno: Diego difende Lorenza al Vulcano, Angelo organizza il colpo a Palazzo

Diego

Al Vulcano il clima si fa sempre più teso: non solo i contrasti tra Lorenza e Samuel si intensificano, ma ora anche Nunzio inizia a sospettare che la nuova cameriera non sia del tutto sincera. Diego però, ormai completamente invaghito, non ci penserà due volte a difenderla: il figlio di Raffaele continua a schierarsi dalla sua parte, deciso a darle fiducia nonostante le diffidenze degli altri che, al contrario, sono convinti che Lorenza lo stia manipolando.

Nel frattempo Angelo, entrato in possesso di un'informazione fondamentale, comincia a mettere a punto il piano per il colpo a Palazzo Palladini.

Veniamo infine a Bice, la quale attraversa un momento di forte insicurezza e sarà Filippo a subire le conseguenze del suo malessere.